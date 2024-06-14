Denizli Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral'dan Kurban Bayramı Mesajı

Politika

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Kurban Bayramının toplumsal dayanışma ve yardımlaşmaya zemin hazırladığın belirtti.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Kurban Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayımladı. Tüm İslam alemi ve hemşerilerinin Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Kumral, mesajında; "Kırgınlık ve küskünlüklerin sona erdiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün arttığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın huzuru, sevinci ve bereketini yaşıyoruz. Bayramlar Rabbimize ve bütün Müslümanların birbirine yakınlaştığı günlerdir. Bu yıl Kurban Bayramı'nı her zamankinden daha fazla kardeşliğimize, birliğimize ve dirliğimize sarılarak idrak ediyoruz. Kurban Bayramı'nın ülkemiz ve milletimiz için önemini anlamanın yanı sıra dünya çapında savaş, açlık, yoksulluk ve zulüm altında olan insanların sıkıntılarını paylaşmak, onları da hatırlamak büyük önem arz etmektedir. Kurban ibadeti, bir yandan kişinin Allah'a yakınlaşmasını simgelerken, diğer yandan toplumda kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma bilincinin gelişmesine, sevgi ve dostluğun yaygınlaşmasına zemin hazırlar. Bu duygular içinde bütün vatandaşlarımızın ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam alemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ