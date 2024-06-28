Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Kurulu\'nda Başkanlık Seçimi Yapıldı

Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Başkanlığa, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım seçildi. Marım'ın 27 yıl önce temellerini attığı Kent Konseyi'nde yeniden bir arada olmalarına dikkati çeken Başkan Çavuşoğlu, "Denizli için bir hikaye yazma zamanımız geldi" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin 11. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Kent Konseyi üyeleri katıldı. Başkan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, kentin farklı renklerinin bir arada olduğu, herkesin kucaklandığı bir platform olan Kent Konseyi'ni çok önemsediklerini söyledi. Ortak akıl ve birlikte yönetim anlayışına yönelik bir iradeye sahip olduklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Bu şehri güzelleştireceksek beraber, elbirliğiyle güzelleştireceğiz. Kent Konseyi çalışmalarında üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Temeli 27 yıl önce atıldı

Önceki dönem Denizli Belediye Başkanı Ali Marım'ın 1997 yılında tüm dünyanın örnek alacağı bir projenin içinde olmasının ve Türkiye'de Denizli özelinde Kent Konseyi'nin temelini atmasının çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, "Yıllar sonra aynı yerde yeniden bir arada olmak bizim için de ayrıca keyifli. Umarız ki güzel şeylere imza atma noktasında güzel çabalar içerisine gireriz. Denizli için bir hikaye yazma zamanımız geldi. Öyle bir sürecin içinden geliyoruz ki, insanların bireyselleştirildiği, toplumun genelde ayrıştırılmaya çalışıldığı, herkesin kendi gemisini kurtardığında kaptan olduğu bir sistem egemen hale getirilmeye çalışılıyor. Biz bunu, bu şehirde değiştirmek istiyoruz. 'Ben' ile başlayan değil 'biz' ile başlayan cümlelerin egemen olduğu, bu şehirde gemisini kurtaranların kaptan olduğu değil, yanındaki filikada seyahat edenlerin de o gemiye alınıp hep beraber kurtuluşun bizi bir yerlere götüreceği inancıyla yol yürüyoruz" dedi.

"Sivil toplumun en güçlü örgütü Kent Konseyleridir"

Başkanvekili Marım, yeni dönemde geçmişte yapılan çalışmaları devam ettirme ve daha yeni projeleri hayata geçirme adına yeni yönetim kurulunu belirlediklerini söyledi. Marım, "Denizli'de yaşayan tüm vatandaşlarımız ile birlikte çalışmalar yapacağız. Kent Konseyi'nin yeni dönemde yapacağı çalışmalarda STK'larla, meslek odalarımızla, sendikalarımız ile ayrı ayrı gruplar oluşturarak kentin içindeki dinamiklerle birlikte çalışacağız. Hepimizin kentimiz için birçok projesi olduğunu biliyorum. Heyecanımızı hep birlikte yaşayacağız. Denizli'de 'ben' değil 'biz' demek için varız. İlimizde yaşanan tüm sorun ve sıkıntıları tespit ederek paydaşlarımız ve halkımız ile ortak çalışmalar yaparak çözeceğiz. Sivil toplumun en güçlü örgütü Kent Konseyleridir" ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu

Tek liste ile gidilen seçimlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilirken, Yürütme Kurulu ise şu isimlerden oluştu: "Baran Akın, Serdar Selman Savran, İbrahim Okkaya, Mehmet Karaduman, Ragıp Çelik, Firdevs Akbaş Varvada, Osman Yüreci, Osman Üçgül, Bilsen Özen, Sevil Güngör, Didar Melek Armutçuk, Derya Topal, Muammer Kardeş." - DENİZLİ