Denizli\'de CHP\'liler Çavuşoğlu, Doğan ve Ertemur\'un seçim başarısını kutladı

Denizli'de Cumhuriyet Halk Partili (CHP) binlerce vatandaş, kent meydanında büyükşehir ve iki merkez ilçede belediye başkan adayı olan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Şeniz Doğan ve Ali Rıza Ertemur'un seçim başarısını coşkuyla kutladı.
2024 Mahalli İdareler Seçimleri saat 17.00 itibariyle sona ererek sayım işlemleri başladı. Denizli'de sandıkların açılmasıyla gelen ilk verilerle CHP'li binlerce vatandaş 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında bir araya geldi. Kesin olmayan sonuçlara göre Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkanlığını Ali Rıza Ertemur ve Merkezefendi Belediye Başkanlığını mevcut başkan Şeniz Doğan kazandı. Yoğun kalabalık akın ettiği kent meydanında seçim zaferini coşkuyla kutladı. CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum'un "Seçimi kazanırsak kendime bu meydanda zeybek oynama sözüm vardı" demesi üzerine CHP yönetimi sahnede zeybek oynadı, binlerce vatandaşta ritim tuttu.
"Merkezefendi ile başlayan değişim pek çok ilçeyi bize kazandırdı"
2019 seçimlerinden itibaren Merkezefendili vatandaşların kendisine destek olduğunu ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "2019 birlikte bu yola çıkmıştık. Her zaman benim yanımda oldunuz. Biz hiç kimseyi ayırt etmeksizin herkesi kucaklayarak, sosyal demokrat belediyecilik anlayışını Merkezefendi de yeniden tesis ettik. Değişim, dönüşüm hep birlikte oldu. Sizler bize inandınız. Attıkları iftiraya çamura rağmen yanımızda oldunuz. Merkezefendi ile başlayan değişim pek çok ilçeyi bize kazandır. Denizli rantçı belediyecilik değil, halkçı belediyecilik kazandı. Daha yapacak güzel işlerimiz var. Söz veriyorum her zaman halktan yana olacağım" dedi.
"Pamukkale'yi birlikte yöneteceğiz"
Şimdiye kadar olan seçim sonuçlarında üzüldüklerini ama bu kez sevinenin kendileri olduğunu vurgulayan Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, "Bugün bir tarih yazdınız. Bugün birilerin alnını yere getirdiniz. O kadar büyüksünüz, güçlüsünüz ki hiç kimse sizin karşınızda duramaz. Hepinize sonsuz teşekkürler. "Hayallerimiz var, yapamayacaklarını yapacağız" dedik. Bu daha başlangıç. Göreceksiniz daha ne tarihler yazacağız. Seçim sonuçlarını her aldığımızda üzülmüştük. Ama bugün Karşıyaka, Aktepe, Fatih, Gökpınar, Mehmetçik, Atalar mahallelerine selam olsun. Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz. Pamukkale'ye bir sözümüz vardı. O sözü gerçekleştirmek için birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.
"Denizli deyince herkesin aklıma üreten, çalışan ve büyüyen bir Denizli gelecek"
Denizli ittifakının mimarları olduğunu ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bir kıssadan örnek vererek; "Dediler ki 'Bu yolculuk çok zor. Bu yolculuğun sonunda başkan sen bir yere varamazsın. Karınca yola çıkmış gidiyor. Nereye gidiyorsun diye sormuşlar. Hacca gidiyorum demiş. "Sende bu ayak, sende bu hızla bu hacca varamazsın demişler. Karınca onlara dönerek, Ben bir davaya inandım. Sonunda ölüm olsa da ben o yolu yürürüm' demiş. Biz bu yolculuğa çıktığımızda sizlerin sevgisi, kardeşliğiyle bu yolu bitireceğime inanıyordum. Bizler artık Denizli ittifakının mimarıyız. Bu alanda İYİ Partili, CHP'li, MHP'li, AK Partili, Saadet Partili, Gelecek Partili dostlarım var. Bugün bu alanda bütün Denizli'nin yiğit insanları var. Bunda sonra Denizli deyince herkesin aklıma üreten, çalışan ve büyüyen bir Denizli gelecek. Şimdi yapacak çok işimiz var. Biz bir söz verdik. Alnın teriyle çalışan hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Yeter ki içerisinde yetimin hakkı olmasın. Yeniden başlayan Denizli yolculuğumuzda bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Denizli'de CHP'liler Çavuşoğlu, Doğan ve Ertemur'un seçim başarısını kutladı - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sırrı Söylemez 17 bin 685, AK Parti adayı Feyat Asya 10 bin 616 oy aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 02.04 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 49.24, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.17 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 96,56'sı açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 02.02 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 49.83, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. İzmir'de sandıkların yüzde 99.16'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 49.83'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 02.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 61.11, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 47.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 98,66'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 47.65'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise yüzde 38.09'unu aldı.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu ve eğitimini tamamladı. Çeşitli toplumsal projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak da görev yaptı.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre 30 bin 33 oy alarak birinci oldu. Bağımsız aday Yüksel Çakır ise 21 bin 605 oy aldı. Bekir Aksun, Erzincan doğumlu olup eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenlik ve ticaret alanlarında faaliyet göstermiştir. MHP İl Başkanlığı ve çeşitli görevlerde bulunan Aksun, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kırklareli Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Derya Bulut, kesin olmayan sonuçlara göre 21 bin 270 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 20 bin 785 oyda kaldı. Derya Bulut, Kırklareli doğumlu olup, eğitimini Kırklareli ve Afyonkarahisar'da tamamlamıştır. Daha önce MHP milletvekili adayı olan Bulut, evli ve iki çocuk babasıdır.
Sivas Belediye Başkanlığı seçimlerinde Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 281 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ise 49 bin 203 oyda kaldı. Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunu olan ve öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversiteden belediye başkan adaylığı nedeniyle ayrılan bir isimdir. Uzun, iyi derecede İngilizce bilen ve evli olan 2 çocuk babasıdır.
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