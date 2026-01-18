AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu; "Bizi takip etsinler, biz onlara proje vermeye devam edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu; "Bizi takip etsinler, biz onlara proje vermeye devam edeceğiz"

AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu; "Bizi takip etsinler, biz onlara proje vermeye devam edeceğiz"
18.01.2026 13:36  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, DSİ Kavşağı'nın yatırımı üzerine yaptığı açıklamalarla gündemi yeniden meşgul etti. Kavşak düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Subaşıoğlu, projelerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Denizli'de Gümüşler DSİ Kavşağı'na ilişkin yatırım tartışması, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Subaşıoğlu, kavşak düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğini yalnızca son günlerde değil, yaklaşık üç aydır katıldığı her platformda dile getirdiklerini söyleyerek; "Bizi takip etsinler, biz onlara proje vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ak Partili Subaşıoğlu, Perşembe günü gerçekleşen Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısından bir gün önce Gümüşler Mahallesi'nden bir video ile seslenerek trafik sorununa dikkat çekmiş ve kavşak yapılmasını istemişti. Gümüşler Bulvarı, Cinkaya Bulvarı ve Fabrikalar Caddesi'nin kesiştiği alana giden Subaşıoğlu buradan; "Ak Parti döneminde buranın projesi hazırlanmıştır. Ben Büyükşehir Belediye başkanına ve yetkililere sesleniyorum. O projeyi raftan indirin, tüp sistemiyle, yarma sistemiyle buraya köprülü kavşak yapın ve trafiği bir an önce rahatlatın" ifadelerini kullanmıştı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise konuyu bir gün sonraki meclis gündemine getirmişti. Başkan Çavuşoğlu, "Biz zaten gündeme alıyoruz. Hani tatlı su kurnazı gibi şark kurnazı gibi bu işlerin kimseye faydası olmaz" ifadesini kullanmıştı. Daha sonrasında Başkan Çavuşoğlu; "Siz bu konuda uyarın bence. Zaten gündemdeki maddelerimizde bu var. Ben Fen İşlerine talimat vereyim, biz işleri yapmadan bir hafta önce teslim etsinler. Arkadaş gitsin orada video çeksin. 'Bak ben dedim yapıyorlar' desin. Başkanvekilimize teslim edelim o da yetkili kurumlarına teslim etsin. Bundan sonra her yapacağımız işten önce video çeksin" diye seslenmişti. Karşılıklı sohbetin ilerleyen bölümünde ise "Bugün karar alacağız. Yarın 'ben dedim yaptı'ya dönecekse bütün dertlerden kurtarayım" ifadesini kullanmıştı.

"Ak Parti Büyükşehir döneminde yapılmış projeleri raftan indirdiler"

AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Subaşıoğlu, "Biz projeler için varız. Geçtiğimiz günlerde DSİ Kavşağı ile ilgili bir açıklama yaptık. Bu arkadaşlarımız maalesef seçildikten iki yıl geçmiş olmasına rağmen bugüne kadar ne kendileri bir proje yaptılar ne de Ak Parti Büyükşehir döneminde yapılmış projeleri raftan indirdiler. Tamamı tozlu raflarda bekliyordu. Biz de yaklaşık 3-4 aydır her çıktığımız platformda, televizyon programlarında, her katıldığımız ortamda bu arkadaşları sıkıştırdık. Artık proje yapın kaynakları doğru kullanın diye" dedi.

"Bizi takip etsinler, biz onlara proje vermeye devam edeceğiz"

Yol düzeltme için 3 aydır her platformda belirttiğini dile getirdiği ifade eden Başkan Subaşıoğlu, En nihayet billboardlardan, fotoğraflardan indiler. Bir tane Gümüşler'deki DSİ Kavşağını yapmaya karar verdiler. Ben de açıkçası bir an önce bunu yapın dedim ama bunu yaklaşık üç aydır söylüyordum. Bizi takip etsinler, biz onlara proje vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Muhammet Subaşıoğlu, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Denizli, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu; 'Bizi takip etsinler, biz onlara proje vermeye devam edeceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 14:57:47. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu; "Bizi takip etsinler, biz onlara proje vermeye devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.