AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu; "Bizi takip etsinler, biz onlara proje vermeye devam edeceğiz"

Denizli'de Gümüşler DSİ Kavşağı'na ilişkin yatırım tartışması, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Subaşıoğlu, kavşak düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğini yalnızca son günlerde değil, yaklaşık üç aydır katıldığı her platformda dile getirdiklerini söyleyerek; "Bizi takip etsinler, biz onlara proje vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ak Partili Subaşıoğlu, Perşembe günü gerçekleşen Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısından bir gün önce Gümüşler Mahallesi'nden bir video ile seslenerek trafik sorununa dikkat çekmiş ve kavşak yapılmasını istemişti. Gümüşler Bulvarı, Cinkaya Bulvarı ve Fabrikalar Caddesi'nin kesiştiği alana giden Subaşıoğlu buradan; "Ak Parti döneminde buranın projesi hazırlanmıştır. Ben Büyükşehir Belediye başkanına ve yetkililere sesleniyorum. O projeyi raftan indirin, tüp sistemiyle, yarma sistemiyle buraya köprülü kavşak yapın ve trafiği bir an önce rahatlatın" ifadelerini kullanmıştı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise konuyu bir gün sonraki meclis gündemine getirmişti. Başkan Çavuşoğlu, "Biz zaten gündeme alıyoruz. Hani tatlı su kurnazı gibi şark kurnazı gibi bu işlerin kimseye faydası olmaz" ifadesini kullanmıştı. Daha sonrasında Başkan Çavuşoğlu; "Siz bu konuda uyarın bence. Zaten gündemdeki maddelerimizde bu var. Ben Fen İşlerine talimat vereyim, biz işleri yapmadan bir hafta önce teslim etsinler. Arkadaş gitsin orada video çeksin. 'Bak ben dedim yapıyorlar' desin. Başkanvekilimize teslim edelim o da yetkili kurumlarına teslim etsin. Bundan sonra her yapacağımız işten önce video çeksin" diye seslenmişti. Karşılıklı sohbetin ilerleyen bölümünde ise "Bugün karar alacağız. Yarın 'ben dedim yaptı'ya dönecekse bütün dertlerden kurtarayım" ifadesini kullanmıştı.

"Ak Parti Büyükşehir döneminde yapılmış projeleri raftan indirdiler"

AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Subaşıoğlu, "Biz projeler için varız. Geçtiğimiz günlerde DSİ Kavşağı ile ilgili bir açıklama yaptık. Bu arkadaşlarımız maalesef seçildikten iki yıl geçmiş olmasına rağmen bugüne kadar ne kendileri bir proje yaptılar ne de Ak Parti Büyükşehir döneminde yapılmış projeleri raftan indirdiler. Tamamı tozlu raflarda bekliyordu. Biz de yaklaşık 3-4 aydır her çıktığımız platformda, televizyon programlarında, her katıldığımız ortamda bu arkadaşları sıkıştırdık. Artık proje yapın kaynakları doğru kullanın diye" dedi.

"Bizi takip etsinler, biz onlara proje vermeye devam edeceğiz"

Yol düzeltme için 3 aydır her platformda belirttiğini dile getirdiği ifade eden Başkan Subaşıoğlu, En nihayet billboardlardan, fotoğraflardan indiler. Bir tane Gümüşler'deki DSİ Kavşağını yapmaya karar verdiler. Ben de açıkçası bir an önce bunu yapın dedim ama bunu yaklaşık üç aydır söylüyordum. Bizi takip etsinler, biz onlara proje vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ