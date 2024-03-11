Denizli\'de iki günde iki bakan ağırlanacak

Politika

Denizli'de iki günde iki bakan ağırlamanın mutluluğunu yaşayacaklarını söyledi Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 12 Mart Salı günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı, 13 Mart Çarşamba günü ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un kenti ziyaret edeceğini söyledi.

İki günde iki bakanı Denizli'de ağırlayacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten İl Başkanı Güngör, "Denizli ziyareti kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yarın Denizli'mizde olacak. Denizli Valiliğini, Denizli Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Teşkilatımızı ziyaret edecek olan, bakanımız daha sonra sanayi ve iş dünyası ile bir araya gelecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, esnaf ziyaretleri de yaparak halkımızla buluşacak. 13 Mart Çarşamba günü Denizli'mizde olması planlanan Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'da valilik yanındaki restorasyonu tamamlanan 'Denizli Kent Müzesi'nin açılışını yapacak. İki günde kentimizi ziyaret edecek olan iki bakanımızın da Denizli programları bir günlük olacak. Bakanlarımızın Denizli'miz ile ilgili çeşitli yatırım sürprizleri de olabilir. Bakanlarımızın Denizli ziyaretiyle ilgili saat ve ziyaret programının aksam saatlerinde netlik kazanmasını bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ