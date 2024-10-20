Denizli'de Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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Politika

Denizli'de Muhtarlar Günü Kutlandı

Denizli\'de Muhtarlar Günü Kutlandı

Denizli'de 616 muhtar, Muhtarlar Günü vesilesiyle Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya geldi. Başkan Çavuşoğlu, birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı ve bütçenin yalnızca Denizli'ye harcanacağı sözünü verdi.

20.10.2024 15:15  Güncelleme: 15:17
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Denizli'de görev yapan 616 muhtar kentin Büyükşehir statüsüne kavuştuğu 2014'ten bu yana ilk kez Muhtarlar Günü vesilesiyle Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ev sahipliğinde bir araya geldi. Başkan Çavuşoğlu, "Birlikte, omuz omuza olduğumuzda bu şehirde başaramayacağımız ve üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur" dedi.

Kent genelinde görev yapan mahalle muhtarları Muhtarlar Günü vesilesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bir araya geldi. Anemon Otel'de düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcıları, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, daire başkanları ile 19 ilçede görev yapan mahalle muhtarları katıldı. Denizli Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Damla Tuna Bilgen, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, kendilerine her türlü desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkürlerini sundu. Türkiye Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Osman Yüreci de, vatandaşların sorunlarını çözmek için gayret eden tüm muhtarların bu özel gününü kutlayarak kendilerine her şartta ve şartlarda destek veren ve kendileriyle yakinen ilgilenen Başkan Çavuşoğlu'na teşekkürlerini sundu.

"Sizlerle üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur"

Muhtarlarla yol arkadaşlığı yaptıklarını belirterek Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Çavuşoğlu, "Bu şehirde yaşayan dostlarımızı, sokaklarda oynayan çocuklarımızı, sabah güne başlayan kadınlarımızı nasıl mutlu edebiliriz diye bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk birlikte daha güzel, daha iyi ve daha konforlu günlere ulaşacaktır. Hepimiz birbirimizin yol arkadaşıyız. Sizin olmadığınız bir yolculuğu sürdürme şansımız yok. Sizler bulunduğunuz yerin değeri ve sorunlarını en iyi bilenlerisiniz. Birlikte, omuz omuza olduğumuzda bu şehirde başaramayacağımız ve üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur" diye konuştu.

"Bütçemizi sadece Denizli'ye harcayacağız"

Göreve geldikten sonra tüm ilçe belediye başkanları ve muhtarla uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu şunları kaydetti, "Şu sokak Büyükşehir'e, bu sokak ilçe belediyesine aittir anlayışını değiştirmek üzere bir yolculuk yapıyoruz. Bundan sonra bu şehrin neresinde bir sorun varsa artık o sorunun sahibi de Büyükşehir Belediyesi'dir. Çünkü biz biriz. Bizim birlikteliğimiz içerisinde ayrıştırmak değil, ortaklaştırmak egemen hale gelecektir. Bizler bu yolculukta sadece kendileri için değil halkı için hizmetkar olanlarla yolumuzu güzelleştireceğiz. Kimsenin hakkının kimseye geçmediği bir düzeni kurmak zorundayız. Size şeref sözü veriyorum bütçemizi sadece Denizli'ye harcayacağız. Birilerini zenginleştirmek için asla harcamayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Çavuşoğlu, davete gelen muhtarların yanına giderek istek ve önerilerini dinledi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Genel Sekreter Bülent Bozbaş yönetiminde daire başkanları, şube müdürleri ve Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ personellerince muhtarların mahalleleriyle ilgili sorun, istek ve ihtiyaçları tek tek not alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli'de Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika

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