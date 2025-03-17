Denizli’de Spor Salonu Yenileniyor ve Hasta Yakınları için Konaklama Tesisi İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Politika

Denizli’de Spor Salonu Yenileniyor ve Hasta Yakınları için Konaklama Tesisi İnşa Ediliyor

Denizli’de Spor Salonu Yenileniyor ve Hasta Yakınları için Konaklama Tesisi İnşa Ediliyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yıllardır atıl durumda olan Merkez Kapalı Spor Salonu'nun yenilenmesi ve hasta yakınları için konaklama tesisi inşasını müjdeledi. Bu projeler, kentin spor ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

17.03.2025 17:18  Güncelleme: 17:21
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yıllardır atıl durumda olan Merkez Kapalı Spor Salonu'nun yenilenmesi için çalışmalara başlanacağını belirten Başkan Çavuşoğlu, hasta yakınlarının konaklayabileceği bir tesisin ise üniversitenin karşısında inşa edileceğini duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci oturumunda kente yönelik iki önemli projeyi müjdeledi. Başkan Çavuşoğlu, yıllardır atıl durumda olan Merkez Bankası karşısındaki spor salonunun yenileceğini ve üniversite hastanesi karşısına hasta yakınları için bir konaklama alanı yapılacağı müjdesini vatandaşlara duyurdu. Spor camiası ve hasta yakınları için büyük önem taşıyan ve 2025 yılı planlamalarına dahil edilen bu projeler, Denizli'de uzun süredir ihtiyaç duyulan alanlarda önemli bir eksikliği giderecek.

Atıl durumdaki spor tesisi yeniden hayat bulacak

Denizli'de spor yapanların ve profesyonel sporcuların yakından tanıdığı, ancak uzun süredir kullanılmayan Merkez Bankası karşısındaki spor tesisinin yenilenmesi için çalışmalar başlatılıyor. Proje kapsamında gençlerin eğitimine destek olacak bir etüt merkezi, spor sahası ve kültürel etkinlikler için bir tesis inşa edilecek. Başkan Çavuşoğlu, Denizli'deki spor alanlarının ekseriyanının resmi müsabakalar için uygun olmadığını vurgulayarak, bu tesisi ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir standartta hazırlayacaklarını belirtti. Başkan Çavuşoğlu konuşmasında, "Uzun süredir atıl durumda olan Merkez Bankası karşısındaki spor tesisimizi yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Bu projeyle hem gençlerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla bir etüt merkezi oluşturacağız hem de spor yapabilecekleri modern bir spor sahası ve kültürel etkinlikler düzenleyebilecekleri bir tesis inşa edeceğiz. Denizli'de tamamlanan spor alanlarının büyük bir kısmı resmi müsabakalar için uygun değil. Bu nedenle, sahamızın resmi müsabakaların yapılabileceği standartlara sahip olması için gerekli çalışmaları titizlikle yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Hasta yakınları için konforlu konaklama alanı yapılacak

Denizli Kınıklı bölgesinde, üniversitenin karşısında inşa edilecek yeni tesis, hasta yakınları için önemli bir konaklama merkezi olacak. Hastanede tedavi gören yakınlarını beklemek zorunda kalan vatandaşlar, bu tesis sayesinde konforlu bir alanda konaklayabilecek. Tesis içerisinde banyo, tuvalet ve çamaşırlarını yıkayabilecekleri bir çamaşırhane bulunacak. Başkan Çavuşoğlu proje ile ilgili, "Denizli Kınıklı bölgesinde, üniversitenin karşısında uzun süredir eksikliğini hissettiğimiz ve vaatlerimiz arasında yer alan bir projeyi hayata geçiriyoruz. Hastanede kalanların yakınları hastane koridorlarında, sandalye üstlerinde, bahçelerde ve masalarda hastalarını beklemek zorunda. Bu anlamda Kınıklıdaki tesisimizde, hasta yakınlarının akşamları gelip konaklayabilecekleri ve dinlenebilecekleri bir yer inşa edeceğiz. Tesis içerisinde banyo, tuvalet ve çamaşırlarını yıkayabilmeleri için bir çamaşırhane olacak. Sosyo-ekonomik durumları zor olan insanların geçinmek için yaşadıklarının dışında bir de konaklamaya bütçe ayıramadıklarını biliyorduk. Bu tesisimizi de inşa ettiğimizde artık en azından gelip huzurla kalabilecekleri bir tesisin planlamasına başlayacağız. Tesisimizin içerisinde sosyal anlamda terapi merkezi gibi birimlerimiz de olacak" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yerel Haberler, Politika, denizli, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli’de Spor Salonu Yenileniyor ve Hasta Yakınları için Konaklama Tesisi İnşa Ediliyor - Son Dakika

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