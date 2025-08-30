CHP'li belediyeden skandal uygulama! Otobüsler 30 Ağustos'ta bayraksız sefer yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'li belediyeden skandal uygulama! Otobüsler 30 Ağustos'ta bayraksız sefer yaptı

CHP\'li belediyeden skandal uygulama! Otobüsler 30 Ağustos\'ta bayraksız sefer yaptı
30.08.2025 14:52  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününde büyük bir skandala imza attı. Milli bayramların geleneği unutulunca, şehir içi ulaşım araçları Zafer Bayramında Türk bayrağı olmadan sefer yaptı.

CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda milli bayram geleneğini ihmal ederek şehir içi ulaşım araçlarının bayraksız sefer yapmasına neden oldu. Bu durum büyük tepki topladı.

DENİZLİ'DE 30 AĞUSTOS'TA SKANDAL

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, tüm yurt geneli ve dış temsilciliklerde olduğu gibi Denizli'de de coşkuyla kutlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin milli bayram geleneğini unutması, kutlamalara gölge düşürdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de 30 Ağustos Zafer Bayramı unutulunca, her milli bayramın öncesi gecesi gerçekleştirilen şehir içi ulaşım araçlarına Türk bayrağı ve flama asma geleneği bu bayramda gerçekleştirilemedi.

Denizli'de Zafer Bayramı'nda Bayraksız Ulaşım Skandalı

OTOBÜSLERİN BİRÇOĞU BAYRAKSIZ SEFER YAPTI

Ancak bu sabah Zafer Bayramı kutlamalarının başladığı saat 10.00'da fark edilen hatanın düzeltilmesini mümkün olmadı. Yapılan duyurularla otobüslerin bir bölümüne bayraklar asılırken, ulaşım araçlarının büyük bir kısmı Türk bayrağı olmadan seferlerine devam etmek zorunda kaldı.

Denizli'de Zafer Bayramı'nda Bayraksız Ulaşım Skandalı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, milli bayramlarda gelenek haline gelen otobüslere flama ve bayrak asmayı unutması büyük tepkiye neden oldu. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin böylesi anlamlı bir milli günde imza attığı skandal, eleştirilerin ötesinde sorumsuzluk olarak yorumlandı.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, denizli, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li belediyeden skandal uygulama! Otobüsler 30 Ağustos'ta bayraksız sefer yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Karan, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nden alacağı sonuçları tahmin etti Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
Yine cebini doldurdu İşte Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı tazminat Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat
Randevu talep etti Ali Koç, takımın başına Mourinho’dan daha ünlüsünü getiriyor Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor
Gelsin yeni tazminat Mourinho’nun yeni takımı belli gibi Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
Paylaşım rekoru kırıyor Ümit Özat’ı zora sokacak ’’Mourinho’’ videosu Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak ''Mourinho'' videosu
Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti Yorgun Mermiyle Yaralanan Çocuk Hayatını Kaybetti
Bulgaristan’ın bürokratik engeli gurbetçinin hayatına mal oldu Bulgaristan'ın bürokratik engeli gurbetçinin hayatına mal oldu

15:55
Cezmi Baskın’a taciz suçlaması: Asansörde rahatsız etti, gece boyu aradı
Cezmi Baskın'a taciz suçlaması: Asansörde rahatsız etti, gece boyu aradı
15:25
Anıtkabir’deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
15:25
Biri 21, ikisi 17 yaşında 3 genç kızın eğlencesi faciayla noktalandı
Biri 21, ikisi 17 yaşında! 3 genç kızın eğlencesi faciayla noktalandı
14:56
Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı
14:41
Anıtkabir’de atılan slogan CHP’li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu
Anıtkabir'de atılan slogan CHP'li vekili küplere bindirdi: Her sene her sene bu ayıp olur mu?
14:41
“İnat Box“ kullananların banka hesapları boşaltıldı 15 milyonluk vurgun
"İnat Box" kullananların banka hesapları boşaltıldı! 15 milyonluk vurgun
14:16
Van’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Van'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2025 16:43:04. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li belediyeden skandal uygulama! Otobüsler 30 Ağustos'ta bayraksız sefer yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.