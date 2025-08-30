CHP\'li belediyeden skandal uygulama! Otobüsler 30 Ağustos\'ta bayraksız sefer yaptı

CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda milli bayram geleneğini ihmal ederek şehir içi ulaşım araçlarının bayraksız sefer yapmasına neden oldu. Bu durum büyük tepki topladı.

DENİZLİ'DE 30 AĞUSTOS'TA SKANDAL

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, tüm yurt geneli ve dış temsilciliklerde olduğu gibi Denizli'de de coşkuyla kutlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin milli bayram geleneğini unutması, kutlamalara gölge düşürdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de 30 Ağustos Zafer Bayramı unutulunca, her milli bayramın öncesi gecesi gerçekleştirilen şehir içi ulaşım araçlarına Türk bayrağı ve flama asma geleneği bu bayramda gerçekleştirilemedi.

OTOBÜSLERİN BİRÇOĞU BAYRAKSIZ SEFER YAPTI

Ancak bu sabah Zafer Bayramı kutlamalarının başladığı saat 10.00'da fark edilen hatanın düzeltilmesini mümkün olmadı. Yapılan duyurularla otobüslerin bir bölümüne bayraklar asılırken, ulaşım araçlarının büyük bir kısmı Türk bayrağı olmadan seferlerine devam etmek zorunda kaldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, milli bayramlarda gelenek haline gelen otobüslere flama ve bayrak asmayı unutması büyük tepkiye neden oldu. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin böylesi anlamlı bir milli günde imza attığı skandal, eleştirilerin ötesinde sorumsuzluk olarak yorumlandı.