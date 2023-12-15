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Denizli'deki maden ocağı göçüğüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Denizli'deki maden ocağı göçüğüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen maden ocağındaki göçükle ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. İki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Bakan Tunç, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Denizli\'deki maden ocağı göçüğüyle ilgili soruşturma başlatıldı
15.12.2023 - 02:35,  Güncelleme: 02:38
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BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde krom madeninde meydana gelen, 1'i mühendis 2 personelin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de enkaz altında kaldığı göçük ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklama yaptı. Bakan Tunç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirterek, "Denizli Acıpayam ilçemizde meydana gelen maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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