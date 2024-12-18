Denizli Gençlik Meclisi Başkanlığına Demir Batur Seçildi

Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nde seçim heyecanı yaşandı. İki adayın yarıştığı Gençlik Meclisi Başkanlığını Demir Batur kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi 19. Seçimli Olağan Genel Kurulu yapıldı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurula, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, davetliler ve gençler katıldı. Geçmiş dönem Gençlik Meclisi Başkanı Şeniz Yılmaz açılış konuşmasında, Gençlik Meclisi'nin kuruluşundan bugüne yaptığı çalışma ve faaliyetler hakkında bilgi verdi. Gençlere seslenen Yılmaz, "Hayalleriniz, fikirleriniz ve gençlerin sesi olmak için aday oluyorsunuz. Burada bulunduğunuz her an sadece meclis için değil, sizin kişisel gelişiminiz için de çok önemli olacak. Genç dostu Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim" dedi.

"Bu ülkenin umudunu geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, gençlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. "Geleceğin güzelliğini, bu ülkenin umudunu geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Sizlerle aynı yolculuğa çıkmak, bu şehrin ve ülkenin geleceği için elbirliği yapıyor olmak bizim için büyük bir keyiftir" diyen Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

"Gençler, Atatürk'ün çizdiği o çizgiden asla ayrılmayacak"

Başkan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti; "Bu ülkenin, şehrin gençleri geleceğe giden bu yolculukta Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği o çizgiden asla ayrılmayacak. Çünkü biz biliyoruz ki size ilham veren ve hayata bağlayan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Üç kırmızı çizgimizin dışında bütün değerlerin bir arada yaşayabileceği Türkiye hayalimiz var. Üç kırmızı çizgimiz vatan, bayrak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunların dışında herkesin düşüncesine, yaşam anlayışına saygılı olacağımızı ve gençlerin bu şehirdeki sorunlarını da hep birlikte çözeceğimize inanıyorum " ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Fatma Aybüke Afatoğlu ile Demir Batur'un listelerinin yarıştığı genel kurulda 151 delege oy kullandı. 94 oy alarak seçimi kazanan Demir Batur Gençlik Meclisi'nin yeni dönem başkanı oldu. - DENİZLİ