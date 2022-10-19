Denizli haberleri: Polonya, Güney Kore'den 288 adet çok namlulu roketatar satın alacak

Polonya, 288 adet "K239 Chunmoo" çok namlulu roketatar satın almak için Güney Kore ile anlaşma imzaladı. Polonya'ya 6.1 milyar dolara mal olacak roketatarların ilk partisi, 2023 yılında teslim edilecek.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra silah ithalatını hızlandırdı. Varşova yönetimi, tank ve obüs sevkiyatlarının ardından son olarak "K239 Chunmoo" tipi 288 adet çok namlulu roketatar satın almak için Güney Kore ile anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Polonya, Güney Kore'ye yaklaşık 6.1 milyar dolar ödeyecek.

"İlk parti 2023'te teslim edilecek"

Polonya Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mariusz Blaszczak, başkent Varşova'da Güney Koreli yetkililerin katılımıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çok namlulu roketatarların ilk partisi olan 18 adedinin 2023 yılında teslim edileceğini ifade etti. Bakan Blaszczak, "Ukrayna'daki savaşın analizi, özellikle Ukrayna tarafının Rus işgali karşısındaki etkili savunma analizi topçu sistemlerinin ne kadar büyük, ne kadar ağır önemi olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Polonya topçu sistemlerini, özellikle topçu roket sistemlerini güçlendirme kararı aldık" şeklinde konuştu. Blaszczak, "Bunlar çok iyi silahlar, çok iyi teçhizatlar ve bence Polonya-Güney Kore olarak ortak başarımız, ilk Chunmoo filosunun Polonya'ya gelecek yıl kadar erken bir sürede teslim edilecek olmasıdır" dedi.

Polonya geçtiğimiz Ağustos ayında Güney Kore'den yaklaşık 20 milyar dolar değerinde 180 adet K2 ana muharebe tankı, 212 adet K9 kundağı motorlu obüs ile FA-50 savaş uçağı satın alınmasını içeren anlaşmaya imza atmıştı. 10 adet tank ile 24 adet obüsten oluşan ilk partinin teslimatına da bugün başlanıldığı bildirildi.

K239 Chunmoo

Farklı kalibrelerde roketleri ateşleyebilen, 2 fırlatma podu taşıyan K239 Chunmoo, 6 adet 80 kilometre menzilli 239 mm güdümlü roket ya da bir adet 290 kilometre menzilli balistik füze taşıyabiliyor. - VARŞOVA