Denizli haberleri: Polonya, Güney Kore'den 288 adet çok namlulu roketatar satın alacak - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli haberleri: Polonya, Güney Kore'den 288 adet çok namlulu roketatar satın alacak

19.10.2022 15:05
Denizli haberleri: Polonya, Güney Kore'den 288 adet çok namlulu roketatar satın alacak

Denizli haberi: Polonya, 288 adet "K239 Chunmoo" çok namlulu roketatar satın almak için Güney Kore ile anlaşma imzaladı.

Polonya, 288 adet "K239 Chunmoo" çok namlulu roketatar satın almak için Güney Kore ile anlaşma imzaladı. Polonya'ya 6.1 milyar dolara mal olacak roketatarların ilk partisi, 2023 yılında teslim edilecek.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra silah ithalatını hızlandırdı. Varşova yönetimi, tank ve obüs sevkiyatlarının ardından son olarak "K239 Chunmoo" tipi 288 adet çok namlulu roketatar satın almak için Güney Kore ile anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Polonya, Güney Kore'ye yaklaşık 6.1 milyar dolar ödeyecek.

"İlk parti 2023'te teslim edilecek"

Polonya Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mariusz Blaszczak, başkent Varşova'da Güney Koreli yetkililerin katılımıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çok namlulu roketatarların ilk partisi olan 18 adedinin 2023 yılında teslim edileceğini ifade etti. Bakan Blaszczak, "Ukrayna'daki savaşın analizi, özellikle Ukrayna tarafının Rus işgali karşısındaki etkili savunma analizi topçu sistemlerinin ne kadar büyük, ne kadar ağır önemi olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Polonya topçu sistemlerini, özellikle topçu roket sistemlerini güçlendirme kararı aldık" şeklinde konuştu. Blaszczak, "Bunlar çok iyi silahlar, çok iyi teçhizatlar ve bence Polonya-Güney Kore olarak ortak başarımız, ilk Chunmoo filosunun Polonya'ya gelecek yıl kadar erken bir sürede teslim edilecek olmasıdır" dedi.

Polonya geçtiğimiz Ağustos ayında Güney Kore'den yaklaşık 20 milyar dolar değerinde 180 adet K2 ana muharebe tankı, 212 adet K9 kundağı motorlu obüs ile FA-50 savaş uçağı satın alınmasını içeren anlaşmaya imza atmıştı. 10 adet tank ile 24 adet obüsten oluşan ilk partinin teslimatına da bugün başlanıldığı bildirildi.

K239 Chunmoo

Farklı kalibrelerde roketleri ateşleyebilen, 2 fırlatma podu taşıyan K239 Chunmoo, 6 adet 80 kilometre menzilli 239 mm güdümlü roket ya da bir adet 290 kilometre menzilli balistik füze taşıyabiliyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Putin yasadışı referandum ilan etmişti! Ukrayna ordusu Herson kentini geri almaya çok yaklaştı Putin yasadışı referandum ilan etmişti! Ukrayna ordusu Herson kentini geri almaya çok yaklaştı Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü denizaltısı NATO sınırında ortaya çıktı Rusya'nın nükleer torpidolarla yüklü denizaltısı NATO sınırında ortaya çıktı Ukrayna ilerleyişi sonrası Rusya düğmeye bastı! Putin, referandum yaptığı dört bölgede 'sıkıyönetim' ilan etti Ukrayna ilerleyişi sonrası Rusya düğmeye bastı! Putin, referandum yaptığı dört bölgede 'sıkıyönetim' ilan etti

Güney Kore, Polonya, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli haberleri: Polonya, Güney Kore'den 288 adet çok namlulu roketatar satın alacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
16:09 Putin yasadışı referandum ilan etmişti! Ukrayna ordusu Herson kentini geri almaya çok yaklaştı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 17:49:51. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli haberleri: Polonya, Güney Kore'den 288 adet çok namlulu roketatar satın alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement