Denizli Kent Konseyi Meclisleri Seçim İçin Sandığa Gidiyor - Son Dakika
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Politika

Denizli Kent Konseyi Meclisleri Seçim İçin Sandığa Gidiyor

Denizli Kent Konseyi Meclisleri Seçim İçin Sandığa Gidiyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde bulunan Çocuk, Kadın, Engelliler ve Gençlik Meclisleri, Kasım ayında yeni yönetimlerini belirlemek için genel kurullarını gerçekleştirecek. Seçimler, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.

15.10.2024 10:04  Güncelleme: 10:06
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde çalışmalarda bulunan meclisler, genel kurullarını gerçekleştirmek için sandığa gidiyor. Belirlenen genel kurul tarihlerine göre Çocuk Meclisi 5 Kasım'da, Kadın Meclisi 12 Kasım'da, Engelliler Meclisi 19 Kasım'da ve Gençlik Meclisi 28 Kasım'da yeni yönetimlerini belirleyecek.

Denizli'de yerel yönetim ve sivil toplumun katılımcı yapısını güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, önümüzdeki günlerde meclislerin yeni yönetimlerini belirlemek için sandığa gidiyor. Seçim süreci, kent dinamiklerinin daha aktif bir şekilde temsil edilmesini hedeflerken, şehirdeki farklı paydaşlar arasında dayanışmayı artırmayı amaçlıyor. Yerel halkın beklentilerini ve önerilerini yönetime iletme konusunda önemli bir köprü görevi gören Kent Konseyi, çocuk, kadın, gençlik ve engelli meclisleri ile doğrudan demokrasinin önemli bir işlevini oluştururken, yerinden yönetimin önemli bir görevini yerine getiriyor. Kasım ayında yapılacak seçimler ile yeni yönetimlerini seçecek meclislerin seçim takvimi ise şöyle; 5 Kasım'da Çocuk Meclisi, 12 Kasım'da Kadın Meclisi, 19 Kasım'da Engelliler Meclisi ve 28 Kasım'da Gençlik Meclisi genel kurullarını yapacak. Seçimlerin Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağı belirtilirken, seçim esas ve usullerine Kent Konseyi'nden ulaşabileceği bildirildi.

Kent Konseyi taşınıyor

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin yeni dönemde faaliyetlerini Nihat Zeybekci Kongre Merkezi'nde sürdüreceği belirtilirken, Kent Konseyi Başkanı Ali Marım başkanlığında son yürütme kurulu toplantısı Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan Kent Konseyi Binası'nda gerçekleştirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli Kent Konseyi Meclisleri Seçim İçin Sandığa Gidiyor - Son Dakika

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