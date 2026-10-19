Denizli Kent Konseyi\'nin iklim meclisinin başkanlığına Mustafa Çallıca seçildi

Denizli'nin çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelesine katkı sunmak amacıyla Kent Konseyi bünyesinde Çevre, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Meclisi kuruldu. Meclisin ilk genel kurulunda Mustafa Çallıca başkanlığa seçilirken, yeni dönemde görev yapacak yürütme kurulu da belirlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, çevre ve iklim değişikliği başlıklarında kent genelinde yürütülecek çalışmalar ele alındı. Genel kurula Kent Konseyi Başkanı Ali Marım da katıldı. Divan başkanlığını Denizli Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Umut Somyürek'in üstlendiği genel kurulda, başkan ve yürütme kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

Mustafa Çallıca başkanlığa seçildi

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Mustafa Çallıca, Çevre, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Meclisi Başkanı oldu. Meclisin yürütme kurulu ise şu isimlerden oluştu: Azime Satır, Şenol Akyol, Egecan Ormancı, Tuğba Acar Panayır, Pelin Ay Yapışık, İlkay Görür, Arda Arpacı, İlhan Kulaç, Ayşe Hazer, Bahtiyar Aksoy, Sevtap Demirci, Ali Sarıçay, Hamdi Gemici ve Yaren Yalçın.

Meclisin, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında ortak çalışmalar yürütmesi, Denizli'de çevre bilincinin artırılmasına ve sürdürülebilir bir kent yaşamının geliştirilmesine katkı sunması amaçlanıyor.