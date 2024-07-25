Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, TMMOB temsilcileriyle projeleri görüştü - Son Dakika
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Politika

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, TMMOB temsilcileriyle projeleri görüştü

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, TMMOB temsilcileriyle projeleri görüştü

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı 17 meslek odasının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, yeni kurulacak olan 'Çevre Meclisi' ve 'Kentlilik Bilinci Meclisi' başta olmak üzere yeni dönemde hayata geçirilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı. Marım, daha yaşanabilir ve mutlu bir Denizli için ortak akılla çalışacaklarını belirtti.

25.07.2024 09:30  Güncelleme: 09:32
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Denizli'de Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı 17 meslek odasının temsilcileri ile buluşan Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, yeni kuracakları "Çevre Meclisi" ve "Kentlilik Bilinci Meclisi" başta olmak üzere yeni dönemde hayata geçirecekleri projeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı 17 meslek odasının temsilcileri ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Kent Konseyi Başkanı Ali Marım'ın yanı sıra TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Arif Balkanay, TMMOB Denizli İKK Sekreteri Mehmet Öztürk, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın ve 17 odanın temsilcileri katıldı. Verimli geçen toplantıda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde kurulması planlanan "Çevre Meclisi" ve "Kentlilik Bilinci Meclisi" başta olmak üzere yeni dönemde hayata geçirilecek projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Daha yaşanabilir ve mutlu bir Denizli için

Kent Konseyi Başkanı Ali Marım Denizli'nin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Daha önce söylediğimiz gibi yeni yol haritamızı belirlerken şehrimizde bulunan tüm STK'lar, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışma yapacağız. Daha yaşanabilir ve mutlu bir Denizli için hep birlikte ortak akılla çalışacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan, meslek odalarının talep, sorun ve çözüm önerilerinin de konuşulduğu buluşma programının ayda bir kez olmak üzere tekrarlanması kararlaştırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, TMMOB temsilcileriyle projeleri görüştü - Son Dakika

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