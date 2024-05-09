DEP Milletvekili Keziban Konukcu Kok, eğitim kurumlarında şiddet olaylarının önlenmesi için adımlar atılmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEP Milletvekili Keziban Konukcu Kok, eğitim kurumlarında şiddet olaylarının önlenmesi için adımlar atılmasını istedi

DEP Milletvekili Keziban Konukcu Kok, eğitim kurumlarında şiddet olaylarının önlenmesi için adımlar atılmasını istedi

DEP İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının önlenmesi için somut adımlar atılmasını talep etti. Kok, özelleştirme politikalarının öğretmenleri itibarsızlaştırarak şiddete açık hale getirdiğini belirtti ve okullarda can güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

09.05.2024 14:41  Güncelleme: 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının önlenmesi için somut adımlar atılmasını istedi.

Kok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu öldüğünü anımsattı.

Eğitimdeki özelleştirme politikalarının, öğretmenleri itibarsızlaştırdığını ve eğitim emekçilerini şiddete açık hale getirdiğini savunan Kok, yaşanan şiddet olaylarını önlemek için somut adımlar atılmasını istedi. Kok, "Okullarda can güvenliği sağlanmalıdır. Okullarımızın sık sık şiddet haberleriyle gündeme gelmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere iktidarın, bürokratların ve yandaş medya ile toplumun birçok kesiminin sorumluluğu var. Toplumsal hayatın her aşamasında yer alan şiddet olgusu, eğitim kurumlarını, iş yerlerimizi ve öğretmenlerimizi de hedef almıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Keziban Konukcu Kok, Milletvekili, DEM Parti, İstanbul, Emekçi, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEP Milletvekili Keziban Konukcu Kok, eğitim kurumlarında şiddet olaylarının önlenmesi için adımlar atılmasını istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 15:38:24. #1.11#
SON DAKİKA: DEP Milletvekili Keziban Konukcu Kok, eğitim kurumlarında şiddet olaylarının önlenmesi için adımlar atılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement