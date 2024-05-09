DEP Milletvekili Keziban Konukcu Kok, eğitim kurumlarında şiddet olaylarının önlenmesi için adımlar atılmasını istedi

Politika

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının önlenmesi için somut adımlar atılmasını istedi.

Kok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu öldüğünü anımsattı.

Eğitimdeki özelleştirme politikalarının, öğretmenleri itibarsızlaştırdığını ve eğitim emekçilerini şiddete açık hale getirdiğini savunan Kok, yaşanan şiddet olaylarını önlemek için somut adımlar atılmasını istedi. Kok, "Okullarda can güvenliği sağlanmalıdır. Okullarımızın sık sık şiddet haberleriyle gündeme gelmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere iktidarın, bürokratların ve yandaş medya ile toplumun birçok kesiminin sorumluluğu var. Toplumsal hayatın her aşamasında yer alan şiddet olgusu, eğitim kurumlarını, iş yerlerimizi ve öğretmenlerimizi de hedef almıştır." diye konuştu.