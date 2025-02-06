AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Mahallesi'nde düzenlenen anma programında konuştu.
Hamza Dağ'ın konuşması sırasında yanında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bulunuyordu.
Kürsüden yapılan konuşma sırasında aniden çıkan rüzgar büyük panik yaşanmasına neden olurken, bakanların üstündeki tentenin bir kısmı fırtına sebebiyle uçtu.
Gerilimin tavan yaptığı anlarda ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın kürsüden koşarak uzaklaşması dikkat çekti. Görüntüler Anadolu Ajansı'nın canlı yayınında saniye saniye kaydedildi.
Son Dakika › Politika › Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti - Son Dakika
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