Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti - Son Dakika
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Politika

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Kahramanmaraş'ta düzenlenen anma programındaki konuşması sırasında yaşanan olay kısa sürede gündem oldu. Aniden çıkan rüzgar bakanların üstündeki tentenin uçmasına neden olurken, yaşanan panik anlarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın hızlı bir şekilde alanı terk etmesi dikkat çekti.

06.02.2025 14:14
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Mahallesi'nde düzenlenen anma programında konuştu.

BAKANLARLA BİRLİKTE KÜRSÜYE GELDİ

Hamza Dağ'ın konuşması sırasında yanında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bulunuyordu.

TENTE FIRTINA NEDENİYLE UÇTU

Kürsüden yapılan konuşma sırasında aniden çıkan rüzgar büyük panik yaşanmasına neden olurken, bakanların üstündeki tentenin bir kısmı fırtına sebebiyle uçtu.

PANİK ANLARINDA KOŞARAK UZAKLAŞTI

Gerilimin tavan yaptığı anlarda ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın kürsüden koşarak uzaklaşması dikkat çekti. Görüntüler Anadolu Ajansı'nın canlı yayınında saniye saniye kaydedildi.

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

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Son Dakika Politika Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Zafer musaboğlu:
    HAMZA DAĞ DİMDİK AYAKTA MAŞALLAH KIMSE HAMZA DAĞ'IN KORKMAYAŞİNDAN BAHSETMEMİŞ AMA 432 24 Yanıtla
    AHMET YILMAZ:
    Zafer karinuiskim 0 0
  • Fatma Erkoca:
    aman koş size bir şey olmasın 240 190 Yanıtla
    şakir:
    bunlar rüzgardan bile korkar hale gelmiş birde ülke emanet ediliyor 0 0
  • Orhan kaya:
    siz olsanız ne yaparsınız kıpırdamadan dururmuydunuz 400 22 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Ölümden korkan panikler, demek ki bu dünyaya çok yatırı yapmış çok seviyor, 0 0
  • İbrahim ozturk:
    korkak badem yağı 216 183 Yanıtla
  • sami koc:
    Rüzgarı chp li belediye estirmistir. 193 158 Yanıtla
    Ercan Karatas:
    allah akıl fikir versin sana 0 0
  • sus ceo:
    Demek ki sıkıntılı bir durum meydana geldiğinde ilk kaçacak kişi Bakan Fatih KACIR. Adam rüzgar çıktı diye arkasına bakmadan kaçtı. Nerdeyse 100 metre dünya rekoru kıracak. 156 151 Yanıtla
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