Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Politika

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6 Şubat\'ın yeni görüntüleri ve telsiz konuşmaları ortaya çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan Mahallesi'nde düzenlenen anma programında konuştu.

BAKANLARLA BİRLİKTE KÜRSÜYE GELDİ

Hamza Dağ'ın konuşması sırasında yanında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bulunuyordu.

TENTE FIRTINA NEDENİYLE UÇTU

Kürsüden yapılan konuşma sırasında aniden çıkan rüzgar büyük panik yaşanmasına neden olurken, bakanların üstündeki tentenin bir kısmı fırtına sebebiyle uçtu.

PANİK ANLARINDA KOŞARAK UZAKLAŞTI

Gerilimin tavan yaptığı anlarda ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın kürsüden koşarak uzaklaşması dikkat çekti. Görüntüler Anadolu Ajansı'nın canlı yayınında saniye saniye kaydedildi.