Deprem Hazırlığı İçin Kentsel Dönüşüm Çağrısı

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, olası İstanbul depremine hazırlıksız yakalanmamak için "kentsel dönüşüm" çağrısında bulundu.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

İstanbul'daki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Ramanlı, olası İstanbul depremine hazırlıksız yakalanmamak için depreme dayanıklı konutların yapılması, hasarlı binaların yıkılması ve yerine yenilerinin yapılması gerektiğini belirterek, İstanbul'un kentsel dönüşümü için çağrıda bulundu.

Merkez Bankasının politika faizini yüzde 46'ya yükseltmesini de değerlendiren Ramanlı, "Enflasyonla mücadelenin en kolay yöntemlerinden birinin politika faizinin artırılması olduğunu herkes biliyor ama bu kısa vadede bir rahatlama sağlasa da uzun vadedeki yıkıcı etkilerinden kurtulmak maalesef mümkün olmuyor." diye konuştu.

Ramanlı, "Ayağımızı yorganımıza göre uzatmadıkça hangi politikayı yürütürseniz yürütün illa bir yerden patlak veriyor. Ekonomi yönetimi iki yıldan fazla bir süredir enflasyonla mücadele ediyor ama görünen o ki gözle görünür bir başarı da elde edilemiyor." dedi.