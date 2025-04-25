Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan dikkat çeken talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a geldi. Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret eden Erdoğan'a, ilgili bakanlar ve yetkililer tarafından kapsamlı brifing verildi.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN TALİMAT

Bakanlardan ve AFAD yetkililerinden bilgi alan Erdoğan'ın bu depremin gelecekteki olası etkilerinin araştırılmasını istediği ve "Deprem uzmanlarıyla görüşün, farklı fikirleri de dahil edin. En olası senaryo hangisi, yurt dışındaki uzmanlara da sorun" talimatını verdiği öğrenildi. Korkusuz gazetesinden Can Coşkun'un aktardığına göre; Erdoğan devamında, hazırlanacak raporun bizzat kendisine değil önce Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Afet Politikaları Kurulu üyelerine sunulmasını istemiş.

"ATILACAK ADIMLARI DEĞERLENDİRDİK"

Öte yandan toplantının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erdoğan, "Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde sıkıntılı bir durum gözükmemektedir" ifadelerine yer verdi.