Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat - Son Dakika
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Politika

Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan dikkat çeken talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AFAD'da kurulan kriz merkezinde kentte meydana gelen depreme ilişkin brifing aldı. Bakanlardan ve AFAD yetkililerinden bilgi alan ve bu depremin gelecekteki olası etkilerinin araştırılmasını isteyen Erdoğan'ın hazırlanacak raporun bizzat kendisine değil önce Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Afet Politikaları Kurulu üyelerine sunulmasını istediği öğrenildi.

25.04.2025 10:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a geldi. Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret eden Erdoğan'a, ilgili bakanlar ve yetkililer tarafından kapsamlı brifing verildi.

Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN TALİMAT

Bakanlardan ve AFAD yetkililerinden bilgi alan Erdoğan'ın bu depremin gelecekteki olası etkilerinin araştırılmasını istediği ve "Deprem uzmanlarıyla görüşün, farklı fikirleri de dahil edin. En olası senaryo hangisi, yurt dışındaki uzmanlara da sorun" talimatını verdiği öğrenildi. Korkusuz gazetesinden Can Coşkun'un aktardığına göre; Erdoğan devamında, hazırlanacak raporun bizzat kendisine değil önce Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Afet Politikaları Kurulu üyelerine sunulmasını istemiş.

Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

"ATILACAK ADIMLARI DEĞERLENDİRDİK"

Öte yandan toplantının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erdoğan, "Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde sıkıntılı bir durum gözükmemektedir" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Politika Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mert demir:
    Şu zamana kadar arastirmadiniz mi :) vallahi mükemmel akıl 70 16 Yanıtla
  • Taner:
    Devlet bakanliklari var birde cb kurullari var. Hepside tek kisiye bagli. Sebep? Devleti bakanlarmi yonetiyor, cb kurullarimi? 30 16 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Beni rahatsız etmeden çalışıyormuş gibi görünün demiş kral adam ya zekinde değil ülkenin insanı 24 11 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    kkm den haber ver, 24 saat tv de yayınlanmasına izin verilen zinadan.. boykot edilmeyip bütün alışveriş merkezlerinde sattırılan itrail ürünlerinden. Doğalgaz ve elektrik faturalarında bu ay bir oyun başlamış, normal gelen faturalar a uyarı mesajı geliyor, şu kadarını devlet ödüyor diye. Her zaman aynı miktarda gelen faturaya 2 katından fazla gelecekmişte bunun yüzde 65 ni devlet karşılıyormuş gibi açıklama eklenmeye başlamış. Hazırlıklı olun, geliyor bir şeyler 16 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    toplantıların evınde oturan vatandasa faydası nedır asgarı ucretlıler mılyonluk ev alamayıp eskı evlerde otururken 8 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    Her gün minimumyediğiniz 60 milyon TL ile kaç garibana ev yapılır emekli Kentsel dönüşüme girmeye kalkıyor müteahhit 3 milyon istiyor aldığı maaş ne emeklinin 2 0 Yanıtla
  • sadullah nas:
    ALLAH senden razı olsun, hainlerin ömründen alsın REİSİMİZE versin 0 2 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    günaha dayanıklı binalar yapın ki rahatça günah işlemeye devam edelim diyor gibime geldi 1 0 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    faiz, zina yı boşver yapacağın binaya bak diyor, ben de Kuran mealine bak diyorum. 1 0 Yanıtla
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