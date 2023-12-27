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Derme Deresi Islahı ve Park Projesi'nde Birinci Etap Tamamlandı - Son Dakika
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Derme Deresi Islahı ve Park Projesi'nde Birinci Etap Tamamlandı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in öncülüğünde hayata geçirilen Derme Deresi Islahı ve Park Projesi'nin birinci etabı tamamlandı. Proje sayesinde Derme Deresi ve çevresi doğal alanların öne çıkmasıyla nefes alacak.

Derme Deresi Islahı ve Park Projesi\'nde Birinci Etap Tamamlandı
27.12.2023 - 12:06,  Güncelleme: 12:35
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in en önemli projelerinden biri olan Derme Deresi Islahı ve Park Projesi'nde birinci etabın sonuna gelindi. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Derme Deresi ilçeye ve çevresine nefes aldıracak.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in bölgenin yaşam kalitesini artırma ve kalkınması amacıyla dev bir yatırım yaptığı Derme Deresi Islahı ve Park Projesi'nin ilk etabında sona gelindi. Projenin hayata geçirilmesiyle Battalgazi ve çevresi doğal alanların öne çıkmasıyla nefes alacak.

Doğayla uyumlu bir şehircilik anlayışını benimsediklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Geldiğimiz günden bu yana Battalgazi'miz ve şehrimiz için sağlıklı ve ferah yaşam alanları oluşturmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda Derme Deresi'ni önemli bir konuma koyduk. Bölgedeki yeşil alan miktarını artırıp şehir içinde doğayla iç içe yaşam alanları oluşturmamız gerekiyordu. 92 milyonluk Derme Deresi Islahı ve Park Projemiz, sadece doğal çevrenin korunması, yaşatılması ve düzenlenmesiyle kalmayacak, aynı zamanda bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal, ekonomik ve çevresel faydalar sağlayacak kapsamlı bir proje. 10 kilometrelik Derme Deresi'nin ıslah edilmesi ve çevresinin düzenlenmesiyle birlikte, bölgenin estetik görünümü ve doğal yapı korunacak. Bu sayede doğal alanların ve ekosistemin korunmasını amaçlıyoruz. Bunun yanında 80 bin metrekarelik alan üzerinde vatandaşlarımızın burada güzel zaman geçirmeleri amacıyla sosyal tesisler, çardaklar, parklar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları gibi alanları ve daha birçok aktiviteyi kapsayan alanları oluşturarak dinlenme ve spor yapma imkanı da sağlıyoruz" dedi.

"Battalgazi'mizin geleceğini her alanda sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz"

Şehirde yaşayan herkesin hayatını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Güder, "Derme Deresi ve Islahı Projesi ilçemizin geleceği için önemli bir adımı temsil ediyor. Geleceği düşünerek ilçemizin her köşesinde refahı ve yaşam kalitesini artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. İlçemize güzel bir gelecek kazandırabilmek için attığımız adımlarla, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının kaynaklarını da koruyoruz. Dev projelerin yanı sıra kentsel dönüşümle birlikte her alanda dönüşümü hedefleyerek eğitimden, sosyal yatırımlara her alanda, her kesime yönelik geniş yelpazede çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Tek amacımız gelecek nesillere daha iyi bir yaşam bırakmak. Battalgazi'mizin geleceğini her alanda sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Osman Güder, Yerel yönetim, Çevre, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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