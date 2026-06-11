Dervişoğlu: 'Demokrasi İçin Dikkatli Olmalıyız' - Son Dakika
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Dervişoğlu: 'Demokrasi İçin Dikkatli Olmalıyız'

Dervişoğlu: \'Demokrasi İçin Dikkatli Olmalıyız\'
11.06.2026 16:49
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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, esnaf ziyaretinde vatandaşı dinleyerek CHP'deki gelişmeleri değerlendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'nın Altındağ ilçesi Ulus semtinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Dervişoğlu, Ulus'ta esnaf ziyaretinin ardından, bir kıraathanede, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların sorunlarını dinlemek amacıyla ziyaretler yapmaya devam ettiklerini söyleyen Dervişoğlu, ziyaretlerde siyaset konuşmadıklarını, vatandaşların sorunlarıyla hemhal olmak istediklerini ifade etti.

Dervişoğlu, CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin, partide bir siyasi satranç oyunu başladığını belirtti. Partilerin içindeki stratejik hamleleriyle çok ilgilenmek istemediğini dile getiren Dervişoğlu, "Satranç iki kişiyle oynanır. Oynanan satranç iki kişi arasında oynanmıyor. Müdahil olanlar da hamlelere dahil oluyor. Bir siyasi partinin iç meselesi olmadığını en başından söyledim. Siyasi partilere hukukun müdahale etmesi çok kabul edilebilir değildir." dedi.

Bir partinin üç yıl önce yaptığı kongreye mahkeme kararıyla müdahil olmasının demokrasiyi zedelediğini savunan Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Meseleyi son derece dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Dolayısıyla çok kişinin elinin bulaştığı bir süreç yaşıyoruz. Bunun da demokrasimize katkı sağladığı kanaatinde değilim. Hem siyasi partiler hem de siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlar açısından meselenin dikkatlice ele alınıp tarafların rahatlatılması lazım."

Dervişoğlu, 27 Haziran'da düzenleyecekleri mitingin hazırlıklarına başladıklarını dile getirerek, vatandaşları elinde Türk bayraklarıyla Tandoğan Meydanı'na davet etti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, İYİ Parti, Demokrasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu: 'Demokrasi İçin Dikkatli Olmalıyız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatih Saglam Fatih Saglam:
    aslında bakınca hiçbir partinin bu kadar temiz olduğunu sanmıyorum ama yine de mahkemelerin siyasi meselelere karışması biraz garip geldi bana niye 3 yıl önceki kongreye şimdi müdahil oluyoruz bu konunun arkasında biraz daha araştırılması gereken şeyler vardır herhalde 0 0 Yanıtla
  • Belgin Altınışık Belgin Altınışık:
    satranç oyunu mu çalıyor işte böyle oyunlar yatırımcıları bile korkutuyor ben bunların içine karışmak istemiyorum 0 0 Yanıtla
  • Nejdet Özer Nejdet Özer:
    demokrasi çok önemli şey ya biz de bunun için dua ediyoruz ?? siyasetçiler biraz daha vicdanlı olsa keşke çok bölünüyoruz son zamanlarda 0 0 Yanıtla
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