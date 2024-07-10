İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Erdoğan'ın Esed daveti açıklamasını eleştirdi

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beşşar Esed'i Türkiye'ye davet edebilecekleri yönündeki açıklamasına ilişkin, "Biz bu daveti, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına son derece uygun fakat oldukça geç kalınmış bir adım olarak görüyoruz." dedi.

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısını kutlayarak başladı.

Merih Demiral'ın yaptığı "Bozkurt" işaretini anımsatan Dervişoğlu, "Onu da ayrıca alnından öpüyorum ama sadece Bozkurt selamı yaptığı için değil işini layıkıyla yaptığı, 'Türk, öğün, çalış, güven' sözlerinin timsali olduğu için alnından öpüyorum." diye konuştu.

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştiren Dervişoğlu, hakaret suçunun uzlaştırma kapsamından çıkarılıp ön ödeme kapsamına alındığını; böylece vatandaşının sırtından para kazanıldığını öne sürdü.

Dervişoğlu, "Bu ne demek biliyor musunuz? Vatandaş yediği hakaretle kalacak, parayı da devlet alacak. Böylelikle vatandaş birbirine sövdükçe vergimatik Mehmet ve tasarruftan muaf muktedirler de bir soluk, bir makam aracı daha alabilecek. Sevgili trollerimiz, artık para vergimatikin havuzunda kalacak, bir nevi sövme vergisi yani." değerlendirmesinde bulundu.

Yargı paketindeki kadınların soyadlarını kullanmasına ilişkin düzenlemeyi de eleştiren Dervişoğlu, Anayasa Mahkemesi kadının kendi soyadını kullanma hakkının engellenmesi ile ilgili iptal kararını anımsattı. Dervişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi sarayın beyleri diyor ki 'sen bu kararı veremezsin' Neden? Aile bütünlüğüne zarar verir. Çünkü çocuk, hangi soyadı kullanacağını bilemez. Gerekçesi böyle vallahi. Türk ailesinin bütünlüğüne, Türk milletinin birliğine en büyük zararları veren sizsiniz. Medeni Kanun'da nasıl ki erkeğin soyadı ile ilgili bir madde yoksa kadının soyadı ile ilgili bir madde de olmamalıdır. Kadının soy ismiyle aile bütünlüğü bozulmaz. Bozulursa sizin anti sosyal politikalarınızla bozulur. Ekonomiyi yönetememenizle, kadına karşı şiddeti alenen teşvik etmenizle bozulur. Çocuklarımızı merdiven altı tarikatların kucağına atmanızla, onlara sahip çıkmamanızla bozulur.

Ne hukuk biliyorlar ne anayasa tanıyorlar ne de insanlıktan nasiplenmişler. Anayasa Mahkemesi iptal mi etti? 'Yap-boz olmasın, boz-yap olsun' diyelim. Aynısını geçirelim, o da mı olmadı, bir de böyle deneyelim. Bu 9. Yargı Paketi değil bu olsa olsa Anayasa'yı yarma harekatı eylem planıdır. Ajandalarında kayıtlı olan tek şey var; hukuku kendilerine göre eğip bükmek, Anayasa'yı efendilerine göre dizayn etmek."

Emekli maaşlarına yapılan zamlar

Emekli maaşlarına değinen Dervişoğlu, milyonlarca emekli vatandaşın büyük bir umutla hükümet yetkililerinden maaşlarında iyileştirme haberini beklediğini vurguladı.

AK Parti'nin vatandaşları bir kez daha hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Açıklanan enflasyon oranları ile SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız yüzde 24,73, memur emeklisi vatandaşlarımız ise yüzde 19,73 oranında zam alacaklardır. Bu ülkede enflasyon TÜİK rakamlarına göre bile yüzde 75. İnsan utanır biraz. Açıklanan bu oranlar, enflasyon oranının tarihi rekorlar kırdığı şu ortamda vatandaşlarımız ile resmen dalga geçmektir.

Ayrıca bu oranlar, maaşı yüksek olan emekliler için geçerlidir. Kök aylığı 8 binin altında olanlar ile 8 binin üstüne olanlar arasında maaş zam oranının yansıması aynı olmayacaktır. İşte bu da işin trajedi kısmıdır. Örneğin, maaşı 9 bin lira olan emekli vatandaşımızın aylığı zamla birlikte yaklaşık 11 bin 224 liraya çıkacaktır. Dolayısıyla düşük maaş alan emekli vatandaşımızın cebine yansıyacak oran ancak yüzde 13'dür. Yani açıklanandan bile 10 puan eksiktir. AKP iktidarının söylediği ile yaptığı arasında her zaman olduğu gibi dağlar kadar fark vardır."

Dervişoğlu, emekliler için yıkım planının 2008 yılında başladığını, o dönemde "reform" adı altında yapılan değişiklikle emekli maaş hesaplama sisteminin değiştirildiğini, bu değişikliğin yapılmaması durumunda bugün en düşük emekli maaşının 32 bin lira olacağını kaydetti.

"Bu teklif, öğretmenlere mobbing kanunudur"

Meclis Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni de eleştiren Dervişoğlu, "Öğretmenlik meslek kanunu teklifi, yıllardır zıvanadan çıkardıkları öğretmenlik mesleğine son darbe planıdır. Bu teklif, meslek kanunu değil öğretmenlere mobbing kanunudur. Meslek kanunu adı altında ceza dayatmasıdır. Öğretmen atamalarının tamamen saray ve tarikat kontrolü altına alınmasıdır. Eğitim fakültelerinin kapatılması, paralel eğitim fakülteleri kurulması çabasıdır. Özlük hakları ve mesleki saygınlık maalesef ayaklar altına alınmak istenmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Esed daveti açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ile ilgili açıklamalarını aktaran Dervişoğlu, AK Parti iktidarının Türkiye'nin dış politikadaki itibarını zedelediğini, egemenlik haklarını bir ticaret ve pazarlık malzemesi haline dönüştürdüğünü savundu.

Suriye iç savaşının üzerinden 13 yıl, Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG'nin sözde kantonlar ilan etmesinin üzerinden 12 yıl geçtikten sonra nihayet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşşar Esed ile görüşeceğini ifade eden Dervişoğlu, "Biz bu daveti, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına son derece uygun fakat oldukça geç kalınmış bir adım olarak görüyoruz. Maalesef bu geç kalınmışlık, bir tedavi geç kalınmışlığı değildir. Ortada artık ağır bir hasta değil adeta bir ceset vardır." diye konuştu.

Dervişoğlu, Türkiye'nin Suriye'de iç savaşın tarafı olmak yerine, Esed ve muhalifleri arasında arabuluculuk yapsaydı bu kadar sorunun yaşanmayacağını söyledi.

Uyarılarının dikkate alınmadığını dile getiren Dervişoğlu, "Şimdi de kalkmış 'Esad ile görüşebilirim' diyorsunuz. Sayın Erdoğan, madem görüşecektiniz, Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyetine hangi akla hizmet bu külfeti çektirdiniz? Esad ile anlaşmak için bir stratejiniz, bir planınız var mı? Yani dostum, arkadaşım, kankam sözleri ve şahsım devleti hülyanız değil gerçek bir devlet politikanız var mı? Cevabı elbette biliyoruz, çünkü yok. Görüşmede Esad'a güney sınırlarımızda kurulması planlanan PKK devletini ortadan kaldırmak için bir işbirliği teklif edilecek midir? Sığınmacı ve kaçaklar meselesinde Beşşar Esad'a yönelteceğiniz somut bir çözüm takvimi mevcut mudur? Cevabı maalesef biliyoruz, yok." değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu, Esad'la görüşmede somut bir eylem planının ortaya çıkarılması gerektiğini, aksi halde son 13 yılda yapılan yanlışlara bir yenisinin daha ekleneceğini, olası çözüm fırsatının bir kez daha ıskalanmış olacağını kaydetti.