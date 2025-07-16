Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

16.07.2025 13:05
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Hangi partiden olursanız olun gelin, Cumhuriyete, vatandaşlığa, Türklüğe sahip çıkalım. Neyin değişeceğine biz karar vereceğiz.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Hangi partiden olursanız olun gelin, Cumhuriyete, vatandaşlığa, Türklüğe sahip çıkalım. Neyin değişeceğine biz karar vereceğiz. Ne olacağımıza kendimiz karar vereceğiz. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de kendi kaderimizi kendimiz tayin edeceğiz. Türkiye'nin salonları, sokakları, meydanları bizimdir. " dedi.

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı koyarken şehit düşenleri rahmet, gazi olanları minnetle yad ederek başladı.

Hükümetin politikalarını eleştiren Dervişoğlu, tarım, sanayi ve ticaretin bazı imtiyaz odaklarınca çökertildiğini, bu yüzden tarımda çiftçilerin değil ithalatçıların, sanayide ise üreticilerin değil faizcilerin kazandığını ileri sürdü.

Siyaset yapmanın tüm imkan ve yöntemleriyle ortadan kaldırıldığını iddia eden Dervişoğlu, "Ağaçtan meyve toplar gibi sabah operasyonlarıyla belediye başkanı ve siyasetçi toplanmaktadır. Hakimler, savcılar bizzat kendi davalarına bakmaktayken, Adalet Bakanının tek işi 'Türkiye bir hukuk devletidir' açıklaması yapmaktır.' İşte Terörsüz Türkiye de budur. Türkiye, ne kadar hukuk devletiyse ancak o kadar terörsüzdür. Oysa bunlar için terörsüz Türkiye, 'Türkiye'de artık teröriste terörist denilmeyecek' demektir. Ortadan kalkan ne terördür ne teröristtir, ne PKK'dır ne de bölücü emperyal ajandalardır." diye konuştu.

Dervişoğlu, DEM Parti'nin farklı isimlerle de olsa benzer kadro ve söylemlerle yıllardır Meclis'te olduğunu belirterek, "Sizin bu aktörlerle, bu partiyle, öyle ya da böyle temsil etmek iddiasında olduğu taleplerle, herhangi bir derdiniz yoktuysa niçin bunca sene beklediniz? Bir ortak yaklaşım geliştirme derdiniz vardıysa niçin her Allah'ın günü bunları terörist ilan ettiniz? Niçin her hafta şafak operasyonuyla belediyelerine el koyup, kayyım atadınız? Niçin 'ya Anayasa Mahkemesi kapansın ya da Anayasa Mahkemesi bu bölücüyü partiyi kapatsın' diye bağırdınız? Selahattin Demirtaş'ı hapse atıp, Abdullah Öcalan canisiyle, Kandil ile görüşmeniz nasıl bir planın parçasıdır?" görüşünü paylaştı.

"Kürt ile PKK'yı eşitleyenlere seslendiğini" ifade eden Dervişoğlu, "Siz terörle mücadeleyi sadece anadili Türkçe olanlar mı yaptı zannediyorsunuz? Siz doğuda, güneydoğuda, yurdun binlerce metre yüksekliğindeki binlerce kilometre sınırlarda bu vatanı savunan binlerce Kürde, korucuya, aşirete, 'bu vatanı boşuna mı savundun' diyorsunuz? Siz bu topraklar için hayatını kaybeden, kolunu bacağını kaybeden, PKK tarafından korkutulan, malına çökülen, evinden barkından olan yüzbinlerce Kürt'e 'kusura bakma kardeş, başının çaresine bak mı' diyorsunuz?" diye sordu.

Türk milletinin varlığı, birliği ve istikbali için siyaset yapan ve mücadele eden herkese çağrı bulunduğunu bildiren Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Hangi partiden olursanız olun gelin, Cumhuriyete, vatandaşlığa, Türklüğe sahip çıkalım. Neyin değişeceğine biz karar vereceğiz. Ne olacağımıza kendimiz karar vereceğiz. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de kendi kaderimizi kendimiz tayin edeceğiz. Türkiye'nin salonları, sokakları, meydanları bizimdir. Gelin, Sultanahmet Meydanı'nı işgalciye inat dolduranlar gibi, bizim olan bu memleketin her köşesini dolduralım. Gelin bu ihanet sürecine karşı güç birliği yapalım. Bu çağrıya iştirak edecek herkesi peşinen yoldaşım ve dava arkadaşım sayıyorum. Ben üzerime düşeni yapmaya hazırım. 'Ben de varım' diyen herkesi, önüme, arkama değil, durduğum safa, kazdığım sipere davet ediyorum."

Kaynak: AA

İYİ Parti, Güvenlik, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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