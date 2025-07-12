Dervişoğlu\'ndan Çiftçilere Destek Vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Cumhuriyet değerlerimizi koruyacağız ve Mustafa Kemal Atatürk'ten bize miras bırakılan büyük Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatacağız. Kim bu ülkeye hangi düşmanlığı ederse etsin, Türk milleti olarak karşı karşıya bulunduğumuz her türlü ihanet projesini yerle bir etmeye yemin ettik. Allah'a inanıyoruz, büyük Türk milletine inanıyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmakköy'de çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçinin tarlasında, işçinin çalıştığı fabrikasında, esnafın dükkanında, emeklinin, dulun, yetimin dertlerini dinlemeye gayret ettiklerini söyleyen Dervişoğlu, "Türkiye yanlış tarım politikaları yüzünden üretim kabiliyetini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya. Her geçen gün çiftçinin dertleri artıyor. Bütün Anadolu'yu karış karış dolaşıyorum. Eskiden bir yere gidiyordum; ayçiçek üreticisi memnun oluyordu ama hububat üreticisi halinden şikayetçi oluyordu. Bir tarafa gidiyordum fındık üreticisi halinden memnun oluyordu, öbür tarafa gidiyordum kayısı üreticisi halinden memnun olmuyordu. Yani çiftçinin bir kesimi kazanıyor, haline şükrediyor, bir bölümü de doğa koşullarından, kimi üretim planlamasının yanlışlığında zarar ediyordu. Ama bu yıl içerisinde yapmış olduğumuz bütün ziyaretler bize göstermiştir ki toprağa düşürdüğü terin karşılığını alan bir tek çiftçi ailesine bile rastlayamadım. Herkes halinden, girdi maliyetlerinden, gübre fiyatlarından, ilaç fiyatlarından, elektrik fiyatlarından muzdarip. Anadolu'nun çiftçisi perişan durumda. Bir de bu iklim değişiklikleri münasebetiyle kuraklıkla mücadele ediyor çiftçilerimiz. Dolayısıyla suya kavuşmakta zorlanıyor" dedi.

TBMM'de çiftçinin, köylülerin karşı karşıya bulunduğu bütün sorunları gerek araştırma önergeleri, gerekse kanun teklifleri vererek gündeme getirmeye gayret sarf ettiklerini söyleyen Dervişoğlu, "Çakmak'taki barajdan kaynaklı o üç kilometrelik hattın tamamlanmaması meselesini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirdik. Yaptığımız ziyaretlerde sadece dert de dinlemiyoruz; biz buraya geliyoruz diye iktidar partisi de geliyor. Dolayısıyla biz geliyoruz dert dile getirmiyor diye o derdin çözümü temin etmek adına da doğru adımların atılmasına katkı sağlamaya çaba sarf ediyoruz. Bir ay önceydi; Tekirdağ ziyaretimizde de o Ergene Havzasını gezdik, dolaştık, oradaki çiftçilerimizin sorunlarıyla, dertleriyle hem dert olmaya gayret sarf ettik. Gördüğümüz şudur; çiftçinin çözülemeyecek bir derdi yok aslında. Bütün dert yanlış politikalardan, yanlış uygulamalardan ve birbirine entegre olmuş sorunlardan kaynaklanıyor. O sorunların çözülebilmesi için de doğru projelerin yapılması, doğru projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Cenabıallah inşallah iktidarı da nasip etsin" diye konuştu.

'HEPİNİZİN DERDİ BİZİM DERDİMİZ'

Dervişoğlu, Türkiye'nin iç içe geçmiş dertleri olduğunu söyleyerek, "Karşı karşıya bulunduğumuzda bir süreç yaşanıyor. Ağır ve sıkıntılı bir süreç bu. Yolda gelirken de Sayın Cumhurbaşkanı memleketle ilgili çok önemli açıklamalar yapacak diye açtım radyoyu. Buraya gelene kadar içinde kıymeti harbiyesi bulunan bir şey söylemedi ama ben burada sizle konuşurken o da kendi partisinin yetkililerine sesleniyor. Bu söylediklerine öğleden sonra cevap vereceğim. Türkiye'yi nereye götürdüklerini, Türkiye'nin hangi sıkıntılarla karşı karşıya bırakıldığını kamuoyuyla paylaşmaya da devam edeceğim. Hepinizin derdi bizim derdimiz. Toprağını ekip, toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamayan çiftçinin de derdi bizim derdimiz. Okumak isteyen ama okuyamayan çocuğun da derdi bizim derdimiz. Tenceresini kaynatamayan ananın derdi de bizim derdimiz. Bayramda seyranda karne günlerinde evlatlarına harçlık veremediği için hediye alamadığı için mahcup olan. Anne ve babaların da derdi bizim derdimiz. Bayram günleri, çocuklarına, torunlarına harçlık veremeyen dedelerinin derdi de bizim derdimiz. Sizin derdiniz, bizim derdiniz, bizim görevimiz, sizin derdinizi çözmek, Bütün sorunları biliyoruz. Ben buraya konuşmak için değil, dinlemek için geldim. Dertlerinizi dinleyeceğim. Lüzumu halinde bir daha konuşacağım. Muhalefet partisi olmamız nedeniyle sadece iktidarı uyarmakla uğraşıyor ve onun mücadelesini veriyoruz. Ama bu problemleri çözebilmek adına projeleri uygulama fırsatını bize verirseniz, bizi iktidar yaparsanız bu ülkedeki yoksulluğa öncelikle son vereceğiz. Yoksulluğa son vermek için de önce yolsuzluğu ve ihaneti engelleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'CUMHURİYET DEĞERLERİMİZİ KORUYACAĞIZ'

Türkiye topraklarının dünyanın en bereketli toprakları olduğunu söyleyen Dervişoğlu, "Bu topraklar üzerinde 25 bin yıldır medeniyet yaşıyor. Bu topraklar üzerinde onlarca medeniyet gelmiş geçmiş. Ama Cenabıallah Türk milletine bu topraklar üzerinde bin yıldan beri hükümdarlık kurabilme şansı ve imkanı tanımış. Türk milleti bu hakkını doğru kullandığı için bu coğrafyaya tutunmuş, milli kimliğiyle tutunmuş, milli varlığıyla tutunmuş, üniter devlet yapısıyla tutunmuş, son asırdır Cumhuriyet ile tutunmuş. Cumhuriyet değerlerimizi koruyacağız ve Mustafa Kemal Atatürk'ten bize miras bırakılan büyük Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatacağız. Kim bu ülkeye hangi düşmanlığı ederse etsin, Türk milleti olarak karşı karşıya bulunduğumuz her türlü ihanet projesini yerle bir etmeye yemin ettik. Allah'a inanıyoruz, büyük Türk milletine inanıyoruz" dedi.

Dervişoğlu, daha sonra Uzunköprü ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.