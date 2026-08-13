Dervişoğlu\'ndan Çirkin\'e Hastane Ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, rahatsızlığına rağmen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamasına katılan İYİ Parti Hatay Milletvekili Çirkin'i, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Oylamaya tekerlekli sandalyeyle gelen Çirkin, ardından TBMM'den ambulansla ayrılarak hastaneye dönmüştü.