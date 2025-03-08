Dervişoğlu'ndan İftar ve Suriye Açıklamaları - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu'ndan İftar ve Suriye Açıklamaları

Dervişoğlu\'ndan İftar ve Suriye Açıklamaları

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, iftar programında esnafı ziyaret ederek kadınlara karanfil verdi.

08.03.2025 21:16
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevşehir Belediyesinin düzenlediği iftar programına katıldı.

Dervişoğlu, kentteki programları kapsamında, iftar öncesinde belediyeyi ziyaret ederek, Başkan Rasim Arı ile görüştü.

Belediye Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Dervişoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iş yerlerinde çalışan kadınlara karanfil verdi.

Dervişoğlu, daha sonra Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önüne kurulan iftar çadırında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İftarın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, Suriye'nin Lazkiye kentinde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmesinde, Suriye güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik başlatılan arama-tarama faaliyetleri ve operasyona tepki gösterdi.

Yaşanan olaylardan üzüntü duyduğunu ifade eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"BM Suriye gözlemcilerinin ifadesi ile en son 311 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Bölgede bu tür olayların yaşanması da muhtemel. Henüz Suriye'nin akıbetinin ne olacağı tam olarak belli değil. Yeni bir rejim inşası gerçekleştirilmeye çalışılıyor. O rejimin inşasını gerçekleştirmeye çalışan kuvvetler güç gösterisinde bulunma arzusunu taşıyor. Alt bölgede güneyde Dürzilere yönelik herhangi bir hareket alanı oluşturabilmeleri mümkün değil. Çünkü Dürzilerin arkasında İsrail var. Fırat'ın doğusunda YPG ve PYD var. Onlar da ABD'nin himayesinde. Bir de Hıristiyan azınlıklar var, onlar da Avrupa Birliği himayesinde. Orada güç gösterisinde bulunabilmek üzere tercih edilenler de bizim Alevi dediğimiz, onların Nusayri dedikleri insanlar. O insanların Türkiye'de akrabaları var. Onların başına gelenler, Türkiye'deki akrabalarını üzüntüye ve endişeye gark ediyor. Bugün Suriye üzerinde söz hakkı olduğunu söyleyen iktidar sahiplerini, diplomatik güçlerini kullanarak oradaki zulme son vermeye davet ediyorum. Yapılması gereken iş budur. O bölgede olanların özellikle yüreğimizi kanattığını söyleyebilirim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan İftar ve Suriye Açıklamaları - Son Dakika

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