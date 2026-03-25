Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dervişoğlu'ndan İstikrar ve Egemenlik Vurgusu

25.03.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, ekonomik potansiyel vurgusu yaparak, iç siyaset ve uluslararası ilişkilerde denge çağrısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ne İsrail'in saldırganlığına teslim oluruz ne İran'ın radikal istikrarsızlık siyasetini güzelleriz. Ne de içeride bu büyük yangını iktidar hesabına çevirmek isteyenlere sessiz kalırız. Çünkü biz biliyoruz; bu coğrafyada ayakta kalmanın yolu, bu devleti korumanın yolu, milli egemenlik doktrinini eğmeden, bükmeden, kıyısına köşesine, şahsi veya partizan çentikler atmadan uygulamaktan geçer" dedi.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştirerek, "Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgesi ekonomik açıdan yüksek bir potansiyele sahiptir ama ihanet ortaklarının sözlerine, eylemlerine bakın göreceksiniz, hiç birisinin umurunda değildir. Hem ülkemizi hem buralardaki vatandaşlarımızı gereksiz konularla, gündemlerle meşgul etmek yerine gerçekçi olabilseler müthiş bir ekonomik kaynak üretebilecekler ama bir teröristin aklıyla süreçler başlatıp bu potansiyeli iyice yok ediyorlar. Oysa Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz, uluslararası ticaret açısından fırsatlarla dolu. Sınır kapılarında serbest bölgeler, gümrük merkezleri, lojistik merkezler kurulabilir. Demir yolu ağı zenginleştirilebilir. Bu fırsatlara kafa yormak, GAP'ı tamamlamak yerine uğraştıkları işlere bakın. İşleri güçleri Kürtlere vasi tayin etmek, teröristbaşına statü aramak. Tarımı ve hayvancılığı bilinçli olarak bitirdiler. Yol boyunca sağlı sollu meralar var. Yol kenarlarında da 'ehli hayvan geçebilir' levhaları var ama gel gör ki o ehli hayvanlar gelip geçmiyor. Ülke et krizi yaşıyor, meralar bomboş ama biz katillere statü derdindeki süprüntülerle uğraşıyoruz. Yem fiyatları, gübre-mazot-tohum fiyatları, bunlardan alınan vergilerle üretimi engellediler. Entegre tesislerle, süt, peynir, bal üretimiyle markalar çıkabilecekken, oturmuş, bir teröristten nasıl marka yaratabiliriz diye uğraşıyorlar" dedi.

'İKİNCİ SINIF VATANDAŞ MUAMELESİ GÖRÜYORUZ'

Dervişoğlu, "24 yıllık iktidarları boyunca iki defa, 'büyük proje' diye milletin önüne bunu koydular. Kimse alınmasın, bu ülkede vatandaşlık sorunu var. Cumhuriyet mefhumuna düşmanlık güdenlerin, ağacıların, beycilerin, biatçıların, örgütçülerin, türlü biçimlerde yol açtığı bir yurttaşlık sorunu var, yani Türk sorunu var. O sebeple Türkiye'de kimseye özel bir sorun üretilmiyor ama artık hepimizin önemli ve ortak bir sorunu var. Kendimizi eşit hissetmiyoruz. İkinci sınıf hissediyoruz. AK Parti'li değilsek, Cumhur İttifakı'nın uygulamalarına, bu soygun düzenine, bu yağma düzenine, adaletsizliğe, istibdata itiraz ediyorsak, ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz. Türkiye'nin acil çözüm bekleyen sorunu budur. İkinci sınıf vatandaş duygusu yaratan budur. Bunun da çözümü sandıktır. Bu sistemin bir an önce değişmesidir. Parlamenter sistemin yeniden inşasıdır. Biz bunun kavgasını veriyoruz. Anlattıkları masalları boş verin, Türkiye'nin hakikati budur" diye konuştu.

'TÜRKİYE, İSTİKRAR KAPASİTESİYLE ÖNE ÇIKAN ÜLKE OLMAK ZORUNDA'

Ardından ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Dervişoğlu, "Türkiye, bir NATO üyesi olarak, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan aşırılıkçı politikalarına nasıl mesafeli duruyorsa, İran'ın radikal ve ulus aşırı istikrarsızlık üzerine kurduğu siyasetine de aynı mesafeyle yaklaşmalıdır. Türkiye'nin görevi, bu yangının tarafı haline gelmek değil, bu yangının kendi evine sıçramasını engellemektir. Ölçü budur. Denge budur. Devlet aklı budur. Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği yol da budur. Türkiye, İran savaşına askeri açıdan müdahil olmamalıdır. Taraflarla ilişkisini, yalnızca uluslararası anlaşmaların getirdiği yükümlülükler çerçevesinde yürütmelidir. Ne ideolojik heyecanla savrulmalıdır ne de dış baskılarla istikamet değiştirmelidir. İran'ın bir iç savaşa sürüklenmesi engellenmelidir. Çünkü iç savaşın doğuracağı göç dalgası da terör tehdidi de sınır aşan istikrarsızlık da en fazla Türkiye'ye zarar verecektir. Bu gerçek bir an olsun akıldan çıkarılmamalıdır. Böyle bir iç savaş durumunda, ulus aşırı Kürt milliyetçiliğine karşı öncelikle içeride tedbir alınmalıdır. Öcalan ile sürdürülen bu ihanet sürecine derhal son verilmelidir. Ulus kimliğini aşındıracak her adım vakit kaybetmeden askıya alınmalıdır. Türkiye, kendi iç cephesini zayıflatarak dışarıdaki dalgalara direnemez. Toplumsal bütünlüğün tahkimi için yargı bağımsızlığı yönünde gerekli adımlar atılmalıdır. Parlamenter sistem konusunda ihtiyaç duyulan irade ortaya konulmalıdır. Türkiye, hukuk devleti kimliğine geri dönmelidir. Çünkü içeride adaleti zayıf bir ülkenin dışarıda güçlü bir duruş sergilemesi mümkün değildir. Ortaya çıkabilecek küresel ekonomik sorunlara karşı Türkiye, güvenli bir üretim ve turizm ülkesi olduğunu mümkün olan en güçlü şekilde vurgulamalıdır. Son yıllarda kaybedilen Avrupa pazarlarını yeniden kazanmak için gerekli yönelim ortaya konulmalıdır. Türkiye, savaşın coğrafi yakınlığından zarar gören değil, istikrar kapasitesiyle öne çıkan bir ülke olmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN İHTİYACI BERRAK BİR MİLLİ DURUŞTUR'

Dervişoğlu, Türkiye'nin başkalarının savaş naralarına değil kendi devlet aklını ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, propaganda ablukası değil berrak bir milli duruştur. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey, hanedan hesapları değil Cumhuriyet vakarıdır. Biz buradayız. Türkiye için buradayız. Türk milleti için buradayız. Bu devletin onuru için buradayız. Bu Cumhuriyet'in geleceği için buradayız. Ne İsrail'in saldırganlığına teslim oluruz ne İran'ın radikal istikrarsızlık siyasetini güzelleriz. Ne de içeride bu büyük yangını iktidar hesabına çevirmek isteyenlere sessiz kalırız. Çünkü biz biliyoruz bu coğrafyada ayakta kalmanın yolu, bu devleti korumanın yolu, milli egemenlik doktrinini eğmeden, bükmeden, kıyısına köşesine, şahsi veya partizan çentikler atmadan uygulamaktan geçer. Bu milleti geleceğe taşımanın yolu, Türkiye'den başka hiçbir şeyi kafaya takmamaktan geçer. Sözümüz nettir. İstikametimiz bellidir. Önceliğimiz Türkiye'dir. Ne pahasına olursa olsun, Türk milletinin Türkiye'sidir" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İYİ Parti, Politika, Siyaset, Son Dakika

Adalet Bakanı Gürlek, CHP’li Emir’e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD’a bağışladı Adalet Bakanı Gürlek, CHP'li Emir'e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı
Noa Lang’tan Okan Buruk’a: O maçta oynarım hocam Noa Lang'tan Okan Buruk'a: O maçta oynarım hocam
Tarihi ambargo yıkılıyor 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
İsrail’li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi İsrail'li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Yağmura çamura aldırmadılar Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz Yağmura çamura aldırmadılar! Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz
Tıp öğrencisi Yaren’in ölmeden önce babasına gönderdiği mesaj ve ortaya çıktı Tıp öğrencisi Yaren'in ölmeden önce babasına gönderdiği mesaj ve ortaya çıktı
Zeynep Demirel’den “ideal koca“ çıkışı Volkan Demirel’in pek hoşuna gitmeyebilir Zeynep Demirel'den "ideal koca" çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir
Direk dansı yapan kadını eşi videoya aldı Direk dansı yapan kadını eşi videoya aldı
Öğretmen baba ve kızı, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü Öğretmen baba ve kızı, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü

13:37
Ailesiyle sinemaya gidip kumar oynadı
Ailesiyle sinemaya gidip kumar oynadı
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:16
Hindistan’ı kaosa sürükleyen söylenti Hükümetten önemli bir çağrı var
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
12:53
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
12:50
Tahliye edilen Metehan Baltacı’nın aylık geliri ortaya çıktı
Tahliye edilen Metehan Baltacı'nın aylık geliri ortaya çıktı
12:35
Ateşkesi reddeden İran, İsrail’in kalbini vurdu
Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
12:26
İran, “Savaşı biz kazandık“ modunda Trump’ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
İran, "Savaşı biz kazandık" modunda! Trump'ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
12:22
Metehan Baltacı tahliye edildi
Metehan Baltacı tahliye edildi
11:56
İfadesinde “Boğuştuk“ diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu yalanlayan kayıt
İfadesinde "Boğuştuk" diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt
11:45
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel’den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
10:56
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 13:51:47. #7.13#
SON DAKİKA: Dervişoğlu'ndan İstikrar ve Egemenlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.