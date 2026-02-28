Dervişoğlu'ndan İttifak Açıklaması - Son Dakika
Dervişoğlu'ndan İttifak Açıklaması

Dervişoğlu\'ndan İttifak Açıklaması
28.02.2026 22:18
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, seçimlerden bu yana ittifak görüşmesi yapmadıklarını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2023 seçimlerinden bugüne kadar herhangi bir siyasi partiyle ittifak görüşmesi yapmadıklarını belirtti.

Dervişoğlu, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığınca, Halil Ağa Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Bölgede çok önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Dervişoğlu, "İYİ Parti olarak gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar, Türkiye'nin temel meseleleri üzerindeki görüş ve düşüncelerimizi paylaşmanın zeminidir. Anadolu'nun her yerini adım adım dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızın haliyle hemhal, dertleriyle hemdert olmaya gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Dervişoğlu, Türkiye'nin kaynakları, imkanları, potansiyeli ve insanca yaşama koşullarının herkes için büyük olduğunu dile getirdi.

Partilerinin, birtakım ittifaklarla anıldığını aktaran Dervişoğlu, "Bizi bazı şeylere dahil etmeye çabalıyorlar. Afyonkarahisar'dan sesleniyorum. İYİ Parti'nin 2023 seçimlerinden günümüze kadar herhangi bir siyasi partiyle yapmış olduğu ittifak görüşmesi yoktur. Türkiye'nin birliği, dirliği ve beraberliği için, kendi inandıklarımıza inanan ve hassasiyetlerimizi önemseyen insanlarla elbette ki konuşuruz." şeklinde konuştu.

Dervişoğlu, siyasi kurumların ve onların oluşturduğu alanların oy deposu olarak görülmesinden vazgeçilmesi gerektiğini, ittifaklarının da Türk milleti olduğunu anlattı.

Programda, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Dervişoğlu'na hediye takdim edildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan İttifak Açıklaması

SON DAKİKA: Dervişoğlu'ndan İttifak Açıklaması - Son Dakika
