Dervişoğlu'ndan Millilere Tebrik

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Dolmabahçe'de zafer bizim çocukların." ifadesini kullandı.
