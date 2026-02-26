Dervişoğlu'ndan Öcalan ve Bahçeli Yorumu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bana göre, Abdullah Öcalan ile Devlet Bahçeli arasında bir kırmızı hat var. Ben o kırmızı hattın varlığından eminim ama o hattı kimlerin döşediğini kamuoyu gibi ben de merak ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi. Dervişoğlu ilk olarak Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Müsavat Dervişoğlu, "Kendisini nezaketle bilgilendirdim yaptığım grup konuşmasında. O da bana nezaketle bir cevap vermiş. Bu yönüyle bakıldığında olup bitenleri son derece yerinde görüyorum. Benim anlatmaya çalıştığım şeyi anladığını da bu vesileyle gördüm. Çünkü yapay gündemlerle yapılan siyasi tartışmaların milletimize bir faydası yok. Dolayısıyla o gündemlerin dışına çıkmak suretiyle, gerçi kendisi, 'muhalefete muhalefet edilmez' diye ifade etmiş. Ben muhalefete muhalefet falan etmiyorum ama bu ülkede yaşayan herkesin cevabını merak ettiği soruların doğru bir biçimde açıklanması lazım" diye konuştu.

'HER KONUDA HEM FİKİR OLACAK DEĞİLİZ'

Özgür özel ile bir polemik oluşturmadan da karşılıklı ifadelerle birbirlerini anladıklarını gösterdiklerini belirten Dervişoğlu, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonla ilgili olarak defalarca uyardım. Dolayısıyla birtakım olaylara meşruiyet kazandırılmaması noktasında da özen göstermelerini ve hassasiyetlerimizi önemsemelerini ifade ettim. Söylediğim ondan ibaret. Cumhuriyet Halk Partisi ayrı, İYİ Parti ayrı bir parti. Her yerde, her konuda hemfikir olacak değiliz. Dolayısıyla biz aynı zamanda da birbirine rakip siyasi kurumlarız. Sözlerimin arasında şu da var; Bu tarz polemiklerle uğraşmak yerine Türkiye'nin sorunlarını çözmek üzere mücadele etme arzum da ifade edilmişti. Dolayısıyla bizim tarafımızdan bakıldığında herhangi bir olumsuzluk görmüyorum. Uyarılarımızın ciddiyetle değerlendirilmesi beni memnun ediyor ve bunun uygun bir dille yapılmasından da mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

'BU TALEPLERİN TAMAMI ABDULLAH ÖCALAN'IN TALEBİ'

Halkların Milliyetçi Partisi önerisi sorusunu yanıtlayan Başkan Müsavat Dervişoğlu, "Öneri değil. Bir yönüyle mizahi açıdan da değerlendirebilirsiniz bunu. Sürecin nasıl yaşama geçirildiğini biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir el sıkışma ile başlayan sonra Bahçeli'nin meclis kürsüsüne Abdullah Öcalan'ı davet ederek, 'gelsin buraya konuşsun. Umut hakkından da yararlansın, örgütünün silah bırakmasını fesini temin etsin' sözleriyle başladı süreç. Akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulması talebi dile getirildi. Akabinde kurulan o komisyonun içinden bir heyet oluşturularak İmralı'nın ziyaret edilmesi gerektiği söylendi. Bütün bu konuların kamuoyuna deklare edilmesi görevini Bahçeli yaptı. Ama sonradan görüyor ve anlıyoruz ki bu taleplerin tamamı Abdullah Öcalan'ın talebi. Sürecin başlatılmasını isteyen Abdullah Öcalan, komisyon kurulmasını arzulayan Abdullah Öcalan, kendisinin İmralı'da ziyaret edilerek meşrulaştırılmasını talep eden, isteyen, arzulayan Abdullah Öcalan. Ama bunun deklarasyonunu yapan Devlet Bahçeli. Şimdi de öyle bir süreçte karşı karşıyayız" dedi.

'İMRALI'DAKİ GÖRÜŞME ŞARTLARINI BİR HÜKÜMLÜNÜN BELİRLEDİĞİ ÜLKEYE HUKUK DEVLETİ DENİLEMEZ'

Bana göre, Abdullah Öcalan ile Devlet Bahçeli arasında bir kırmızı hat var. Ben o kırmızı hattın varlığından eminim ama o hattı kimlerin döşediğini kamuoyu gibi ben de merak ediyorum. Yarın 27 Şubat. Geçen yıl PKK'nın kendi fesiyle ilgili açıklama yapmıştı. Yarın da benzer bir açıklama yapacağına dair izlenimler edindik. Devlet Bey ona nasıl bu hafta statü aradı. Bana göre yarın ulakları vasıtasıyla Abdullah Öcalan arzu ettiği statüyü tanımlayacak. Böyle bir şey olursa da kimseye sürpriz olmasın. İmralı'daki yaşam şartlarını, İmralı'daki görüşme şartlarını bir hükümlünün belirlediği ülkeye hukuk devleti denilemez bana göre ve bu ülkede, hukuka adalete kendisini teslim etmiş insanlara göre. Dediğim gibi bir kırmızı hat var. O hat işliyor. O diyaloğa bağlı olarak o karşılıklı senkronizasyona bağlı olarak Devlet Bey'in önerdiği Abdullah Öcalan'ın da tasdik ettiği bir sürecin yarın da bir uzantısını yaşayacağız diye tahmin ediyorum. Devlet Bey, 'ona bir statü verilmesi lazım' dedi. Abdullah Öcalan canisi de yarın, 'benim statümü şöyle belirleyin' diyecek. Böyle olursa kimse şaşırmasın."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindekiler, belediye ziyaretinin ardından Kayaşehir'de incelemelerde bulunarak iftar programına katıldı.

