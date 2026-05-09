Dervişoğlu Ödemiş'te Vatandaşla Buluştu

09.05.2026 18:07
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ödemiş’te esnaf ve çiftçileri dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir programı kapsamında Ödemiş ilçesinde çeşitli ziyaretler yaptı, vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde patates üreticileriyle görüşen Dervişoğlu, daha sonra ilçe merkezinde kurulan cumartesi pazarını ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla görüştü, talepleri dinledi.

Hükümet Meydanı'nda da partililere hitap eden Dervişoğlu, çiftçinin derdini tarlasında dinlediğini, esnafın ve vatandaşın durumunu yerinde gördüğünü beliterek, Türkiye'nin her yerinde parti yöneticileri ve milletvekilleriyle halkın arasında olduklarını söyledi.

Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Ödemiş'te bir misafiriniz yok. Bugün burada sizin bir evladınız, sizin gibi bir kardeşiniz var. Kendimi burada sizden biri olarak görüyorum. Başkaları gibi gelip nutuk attıktan sonra gidecek değilim. Türkiye'nin çok önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını biliyorum. Ciddi bir kriz ortamından geçiyoruz. Anadolu bu krizleri aşmak için dertlerini sırtına yüklenmiş, çözümleri de nakış nakış işleyerek yolculuğunu sürdürüyor."

Gittikleri her yerde sevgiyle karşılandıklarını ifade eden Dervişoğlu, "Allah sevenlerimizden razı olsun ama sevmek yetmiyor. Birlikte ortak bir mücadelenin yaşatılması ve sürdürülmesi lazım. Dolayısıyla 'Müsavat Dervişoğlu sen doğru adamsın, dik adamsın, lafını esirgemeyen adamsın' demek yetmiyor. Hem lafımı esirgememeye devam edeceğim hem de sizden dua ve destek istemeyi sürdüreceğim." dedi.

Kaynak: AA

