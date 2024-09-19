Dervişoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan Ortak Açıklama - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan Ortak Açıklama

Dervişoğlu ve Kılıçdaroğlu\'ndan Ortak Açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşerek sorunlar hakkında bilgi alışverişi yaptı.

19.09.2024 19:50
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Dervişoğlu ortak basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Dervişoğlu'nu İYİ Parti Genel Başkanı seçildikten sonra kutlamak istediğini, onu da bugün gerçekleştirdiğini söyledi.

Dervişoğlu ile Türkiye'nin, dünyanın ve bölgenin sorunları ile ekonomideki sıkıntılar, işsizlik, göç, sığınmacılar ve Orta Doğu'daki karmaşık yapıyı konuştuklarını, görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Kılıçdaroğlu, Dervişoğlu'na teşekkürlerini ve başarı dileklerini iletti.

Müsavat Dervişoğlu da İYİ Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından geçirdiği cerrahi operasyon sonrası Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayarak "geçmiş olsun" dilediğini belirtti.

Görüşmede, Türk siyasi hayatında önemli izler bırakan siyasi şahsiyetlerle görüşmekten çok memnun olacağını ve kendisini ziyaret etmek istediğini söylediğini anlatan Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Siz, yeni genel başkan seçildiniz, dolayısıyla benim gelip sizi ziyaret etmem icap ediyor." dediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözünü yerine getirerek bugün bir ziyarette bulunduğunu belirten Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ağırlamaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

"Düne dair bir şey konuşmadık, yarınları konuştuk"

Görüşmede hem Türkiye'nin hem bölgenin hem de dünyanın sorunlarını konuştuklarını, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu meselelerde görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Dervişoğlu, Türk siyasi hayatının karşı karşıya bulunduğu sorunlara ilişkin değerlendirme de yaptıklarını söyledi.

Dervişoğlu, görüşmede, siyasetin artık kurumlar üzerinden değil, kişiselleştirilerek, şahıslar üzerinden sürdürülmesinin mahsurlarına dikkat çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Düne dair bir şey konuşmadık. Hep yarınları konuştuk. 'Dün, dünde kaldı cancağızım artık yeni şeyler söylemek lazım' düşüncesinden hareketle ülkemize, bir siyasi parti genel başkanı sorumluluğuyla hizmet etme yolculuğunu sürdüreceğimizi ifade ettim. Bizim görüşmemizin spekülasyona alet edilecek hiçbir tarafı yok."

Dervişoğlu, ülkesi için siyaset yapan insanların bazı dönemlerde spekülasyondan uzak durmak adına alması gereken kararların olduğunu, bu kapsamda basın mensuplarından herhangi bir soru almayacaklarını ifade etti.

Açıklamaların ardından Genel Başkan Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurladı.

Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Siyaset, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan Ortak Açıklama - Son Dakika

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