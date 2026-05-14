Destici: Aile Yapısını Koruyacağız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'deki genç nüfusun ve çocuk sayısının giderek düştüğünü bildiklerini belirterek, "Bu konu ısrarla üzerinde durduğumuz ve vurguladığımız bir konu. Onun için ailenin yıpratılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Destici, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, bu hafta sonu aralarında İstanbul'un da olduğu 10 ilde kongrelerinin gerçekleşeceğini söyledi.

Pazar günü Ümraniye Haldun Alagaş Spor Salonu'nda 15. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni gerçekleştireceklerini dile getiren Destici, yarın genel merkez binasındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nda "büyük kurultay" ve "olağan kurultay" tarihlerini açıklayacaklarını kaydetti.

Destici, tarihlerin açıklanmasının ardından bütün enerjileriyle teşkilatın sahada olacağını belirterek, "Ne yapacağımızı, millete neyi vadettiğimizi, milletin beklentilerini nasıl karşılayacağımızı, temel problemlerini nasıl çözeceğimizi milletimize anlatacağız. Yapılacak ilk genel seçimlerde de hem oyumuzu çok yukarılara taşıyacak hem de inşallah hatırı sayılır güçlü bir grupla da Meclis'te yer almanın mücadelesini hep birlikte vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü en kalbi duygularıyla kutlayan Destici, bu kesime verilen desteklerin artırılması gerektiğini belirtti.

Enflasyonun düşmediğini, gıda fiyatlarının yükseldiğini ve piyasaların olumsuz etkilendiğini anlatan Destici, "Bayram öncesinde yapılacak son kabine toplantısında emekli ikramiyesinin 10 bin lira olarak açıklanmasını ve verilmesini teklif ettiğimizi, arzu ettiğimizi ifade ediyorum." diye konuştu.

Destici, ilk 6 aylık enflasyon farkının memura, emekliye ve kamu işçisine yapıldığı gibi asgari ücretlinin de maaşına zam olarak yansıtılması gerektiğini belirtti.

"LGBT + gibi sapkınlıklara asla taviz vermeyeceğiz"

Israrla üzerinde durdukları bir diğer konunun ise aile yapısı ve nüfus meselesi olduğuna dikkati çeken Destici, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki genç nüfusun ve çocuk sayısının giderek aşağı düştüğünü biliyoruz. Bu konu ısrarla üzerinde durduğumuz ve vurguladığımız bir konu. Onun için ailenin yıpratılmasına müsaade etmeyeceğiz. LGBT + gibi sapkınlıklara asla taviz vermeyeceğiz. Evlilik dışı hayatı normalmiş gibi gösteren yayınlara, dizilere, programlara 'dur' diyeceğiz. Evliliği ve çocuk sahibi olmayı hem özendireceğiz hem bunun bizim Türk kültürünün ve İslam inancının bir gereği olduğunu ifade edeceğiz."

BBP Genel Başkanı Destici, üzerinde en çok durdukları konulardan birinin "sahipsiz ve saldırgan sokak köpekleri" olduğunu söyledi.

Van'da bir çocuğun köpek saldırısında hayatını kaybettiğini aktaran Destici, Hatay'da 7 yaşındaki bir çocuğun köpeklerin saldırısından dolayı ölümden döndüğü bilgisini aldıklarını dile getirdi.

Bu konuda kanun çıkarıldığına işaret eden Destici, "Eğer bunu uygulamayan belediye ve belediye başkanı varsa kanunun gereği yapılsın. Bu köpekler artık toplansın. Her gittiğimiz yerde biz bunlarla karşılaşıyoruz. Sahipli olanlara zaten kimsenin bir şey söylediği yok. Biz sahipsiz olanlardan bahsediyoruz. Artık bir çocuğun daha köpek saldırısında hayatını kaybetmesine bizim tahammülümüz yok." ifadelerini kullandı.

İmkan olduğu takdirde bu hayvanların toplatılmasını, barınağa götürülüp bakılmasını ve beslenmesini istediklerini dile getiren Destici, "Ama imkan yoksa, elbette ki başka çare yoksa, uyutmamız gerekiyorsa da uyutacağız. Çünkü bizim için öncelikli olan çocuklarımızdır, insanımızdır, kadınlarımızdır, yaşlılarımızdır." dedi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Destici, şunları söyledi:

"Madem Diyarbakır, Amed Spor Kulübü'nün kutlamalarına katıldığında eğer gerçekten birlikten, beraberden yanaysa, bu devletin bir vatandaşı olmaktan onur duyuyorsa, eline Türk bayrağı alıp gitseydi de ben de gitseydim, onu tebrik etseydim. Bu ülkede belediye başkanlığı yapacaksın, milletvekilliği yapacaksın, ağa olacaksın, bey gibi yaşayacaksın büyükşehir belediye başkanı olacaksın ama eline Türk bayrağı almayacaksın. Eline Türk bayrağı almayan, bunu reddeden benim hasmımdır, kardeşim."

BBP Genel Başkanı Destici, bir partinin eş genel başkanının kayyum uygulamalarına tepki gösteren açıklamalar yaptığını da aktararak, "Peki, o kayyumlar niye atandı, oraya boşuna mı atandı? Terörle iltisaklı, terör örgütüne yardım ettikleri için atandı." şeklinde konuştu.