Destici: Barış ve Hukuk Öncelikli

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, "Temennimiz, aklın, hukukun ve insanlığın galip gelmesi, silahların susması ve bölgemize kalıcı bir barışın hakim olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Destici yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki gelişmelerin yeni ve tehlikeli bir savaş sürecine işaret ettiğini belirtti.

İran'a yönelik saldırıların gerçekçi hiçbir gerekçesi olmadığı gibi uluslararası hukuka ve BM şartlarına da aykırı olduğunu ifade eden Destici, "Bu yangının burnumuzun dibinde büyümesi, başta ülkemiz olmak üzere tüm bölge ülkeleri için telafisi zor insani, ekonomik ve siyasi yaralar açma potansiyeli taşıyor. İsrail'in, İran'ın Hürmüzgan şehrinde vurduğu kız ilkokulunda öldürülen çocuk sayısı 100'e yaklaştı. Tarifsiz bir kötülük." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın şu ana kadar meşru müdafaa sınırları içinde askeri üsleri ve stratejik noktaları hedef aldığını belirten Destici, İsrail'in ise Gazze ve Lübnan'da olduğu gibi çocukları ve sivilleri hedef aldığını kaydetti.

Destici, Türkiye'nin enerji ve ticaret hatları ile NATO üyeliği nedeniyle krizin merkezinde bulunduğunu, İncirlik'ten Doğu Akdeniz'e ve Basra hattına uzanan geniş bir coğrafyada gelişmelerin etkilerinin hissedileceğini belirtti.

"Bu tabloda Türkiye'nin temel çıkarı nettir, Bölgesel yangının büyümemesi, enerji akışının kesintiye uğramaması, ekonomik istikrarsızlığa yol açacak fırsatçılıklara karşı tedbirlerin artırılması ve vekalet savaşlarının Anadolu sınırlarına yaklaşmaması." açıklamasını yapan Destici, şöyle devam etti:"

"Böylesi bir savaş fırtınasının ne ekonomik ne siyasi ne de toplumsal maliyeti taşınabilir. Türkiye için en rasyonel strateji; askeri soğukkanlılık, diplomatik denge, iç cephede ekonomik ve toplumsal dayanıklılığı artırmak ve olası kitlesel göç hareketlerine karşı hazırlıklı olmaktır. Çünkü büyük güçler stratejik hamleler planlarken, çoğu zaman en ağır bedeli cephe ülkeleri öder. Temennimiz aklın, hukukun ve insanlığın galip gelmesi, silahların susması ve bölgemize kalıcı bir barışın hakim olmasıdır. Kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."