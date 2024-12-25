BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'a taziyelerini iletti.
BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, Memmedov'u telefonla arayarak, Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağının Kazakistan sınırları içinde düşmesi sonucu yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.
Son Dakika › Politika › Destici'den Azerbaycan'a Taziye - Son Dakika
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