Destici'den İslam Alemine Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici'den İslam Alemine Çağrı

Destici\'den İslam Alemine Çağrı
19.03.2026 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Destici, Müslümanları sokaklara çıkarak sözde liderlerini değiştirmeye davet etti.

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "İslam alemine diyoruz ki, sokaklara çıkın, bu ABD'nin ve İsrail'in kuklası olan onların emir eri gibi hareket eden sözde liderlerinizi uyarın. Eğer dikkate almıyorlarsa da değiştirin ve hakiki Müslüman olan ve Müslümanların, mazlumların ve insanlığın emrinde olan liderleri başınıza getirin" dedi.

Müslüman coğrafyasındaki halklara seslenerek, "Sokaklara çıkın, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ve İsrail'in kuklası olan sözde liderlerinizi uyarın. Eğer dikkate almıyorlarsa da değiştirin" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Günyüzü Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Birliğin ve Kardeşliğin Sofrası' iftar programına katıldı. Destici, iftar programının yapıldığı salonda Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen, İl Başkanı Taha Baksan ve partiler tarafından karşılandı. Burada konuşan Destici, ülkelerin hem ekonomik hem de askeri yönden güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu dönemde, bu zamanda, bu dünyada güçlü değilseniz haklı olmanızın hiçbir anlamı yok. Gazze haklı, Filistin haklı, Doğu Türkistan haklı, Sudan haklı, Irak haklıydı, Afganistan haklıydı. Ama haklı olmaları yetti mi? Yetmedi çünkü güçlü olan geldi, bir bahane ile orada milyonlarca mazlumu, Müslümanı öldürdü ve neticede istediğini aldı" ifadelerini kullandı.

'KÖRFEZ ÜLKELERİNE DE BU BİR DERS OLSUN'

Destici, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi. Türkiye'nin gıdada, ilaç sanayinde ve enerjide kendi kendine yetmesi gerektiği kaydeden Destici, "En önemlisinin savunma sanayi olduğunu bu savaşlarda gördük. İşte ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tabii ki İran da nefsi müdafaa yaptı. ABD, Trump sanıyordu ki bu savaş 3 günde biter. Ne diyor? 'Biz, İran'ın üslerimiz olan Körfez ve Arap ülkelerine saldırma ihtimalini ya da oraları bombalama ihtimalini hiç düşünmemiştik' diyor. Sen her yeri bombala, o da baksın öyle mi? O da şu anda nefsi müdafaa yapıyor ve iyi yapıyor. Özellikle bu terörist, soykırımcı İsrail'e ve onu koruyup kollayan adeta onun emir eriymiş gibi hareket eden Amerika Birleşik Devletleri'ne ve ona kucak açıp üsler kurduran ve İran'ı ya da başka yerleri bombalamasına müsaade eden Körfez ülkelerine de bu bir ders olsun" diye konuştu.

'İNSANLIĞIN EMRİNDE OLAN LİDERLERİ BAŞINIZA GETİRİN'

ABD'nin İran ile baş edemediğini ve NATO'yu göreve çağırdığını sözlerine ekleyen Destici, "NATO diyor ki; 'Biz saldırgan bir kurum değiliz. Biz savunma ittifakıyız. Bizim üyelerimizden herhangi birine saldırı olursa biz savunuruz. Biz savunma paktıyız.' NATO bir saldırı paktı değildir. NATO bir savunma kuruluşudur ve savunma paktıdır. Diyor ki, 'Ben senin saldırında, senin yanında yokum' diyor. Avrupa Birliği ülkelerinin İngiltere'si Fransa'sı, İspanya'sı, İtalya'sını hatta Çin'i ve Rusya'yı Hürmüz Boğazı'nı aşması için, oradan petrol tankerlerinin geçmesi için yardıma çağırıyor. Hepsi ne dedi? 'Bu savaş senin savaşın kardeşim. Dolayısıyla ben burada yokum.' Tabiri caizse 'Sen İsrail'in peşine takılıp, gidip İran'a saldırırken bunu NATO, Avrupa Birliği ve müttefiklerinle istişare ettin mi? Etmedin. O zaman İsrail'le karar verdiysen, İsrail'le yürüyeceksin. Başına geleceklere de katlanacaksın' diyorlar. Çok da doğru söylüyorlar. Özellikle İspanya Başbakanını alkışlıyorum. Eğer çoğu İslam ülkesinin sözde liderleri ve Batı ile ABD'nin kuklaları onun gösterdiği tavrı göstermiş olsaydı ne İsrail Gazze'de soykırım yapabilirdi ne de ABD bugün İsrail ile birlikte İran'a saldırabilirdi. Onun için biz İslam alemine diyoruz ki; 'Sokaklara çıkın, bu ABD'nin ve İsrail'in kuklası olan onların emir eri gibi hareket eden sözde liderlerinizi uyarın. Eğer dikkate almıyorlarsa da değiştirin ve hakiki Müslüman olan ve Müslümanların, mazlumların ve insanlığın emrinde olan liderleri başınıza getirin" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Savunma, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 01:56:30. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.