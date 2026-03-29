Destici'den Türkiye'nin Duruşuna Vurgu

BBP Erzurum İl Başkanlığı'nın 13'üncü olağan kongresi İbrahim Erkal Sanat Merkezi'nde yapıldı. Mevcut başkan Ahmet Eşref Yılmaz'ın tek aday olarak katıldığı genel kurulda konuşan Genel Başkan Mustafa Destici, "İçinden geçtiğimiz süreç; bölgemizde güç dengelerinin yeniden şekillendiği, stratejik denklemlerin yeniden yazıldığı bu bir süreçtir. Sadece askeri değil; dezenformasyon, algı yönetimi, psikolojik harp unsurları ve dijital/siber alanı kapsayan çok boyutlu bir enformasyon mücadelesinin yürütüldüğü kritik bir eşiktir. Bu toz duman içerisinde son günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin duruşu, bazı kesimlerce speküle edilmeye çalışılsa da esasen devletimiz tek bir pusulaya odaklıdır. O da tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ve sarsılmaz milli egemenliktir. Son dönemde bölgemizdeki krizin uzaması ihtimaline binaen dile getirilen geniş koalisyon tartışmaları, kamuoyumuzda bazı soruları beraberinde getirmiştir. Şunun altını net bir şekilde çizmek gerekir; Türkiye, hiçbir emperyal ajandanın veya haksız bir işgal stratejisinin 'cephe ülkesi' olmamalıdır ve olmayacaktır. Bu çerçevede, Türkiye'nin herhangi bir askeri veya siyasi angajmana dahil olması ancak uluslararası hukukun meşruiyet zemini, doğrudan milli güvenlik tehdidi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesiyle, Cumhurbaşkanımız ve hükümetin kararıyla mümkün olabilir. Birilerinin bölgedeki vekalet savaşları üzerinden kurguladığı koalisyon senaryoları, Türkiye'nin milli çıkarları ve bölgesel barış vizyonuyla uyuşmadığı sürece bizim için sadece birer dış gözlemdir" diye konuştu.

TEHDİTLERİN FARKINDAYIZ

İsrail'in saldırgan tutumu karşısında Türkiye ve Türk milleti olarak sergilenen ilkeli duruşun sadece söylemde değil, bölgedeki dengeleri koruma gayretinde de vücut bulduğunu ifade eden Destici, şunları söyledi:

"Ne ABD-İsrail saldırılarının yanında taraf olmalıyız ne de İran karşıtı blok diye oluşturulmaya çalışılan yapı içinde aktif bir şekilde yer almalıyız. Tarafsızlığımızı korumalı ve tarafsızlık sıfatımız algısına zarar verecek hamlelerden ve siyaset dilinden uzak durmalıyız. Bizim için asıl olan, komşularımızın istikrarsızlaştırılması üzerinden ülkemize yönelebilecek tehditlerin önüne geçmektir. Bilhassa saldırgan ABD ve İsrail kaynaklı hem de resmi ve gayriresmi ağızlardan gelen 'Sıradaki hedef Türkiye' tehditlerinin farkındayız ve daha da mühimi devlet aklımız, şüphesiz ve tereddütsüz her türlü senaryoya karşı en üst düzeyde teyakkuz halindedir. Bu kapsamda sınır ötesi risk projeksiyonları, göç dalgaları, terör örgütlerinin yeniden yapılandırılması ve enerji arz güvenliği gibi başlıklar devletimiz tarafından bütüncül bir güvenlik perspektifiyle ele alınmaktadır."

BBP Genel Başkanı Destici, konuşması sonrası partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ERZURUM,