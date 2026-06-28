Destici'den Yazıcıoğlu Soruşturması Açıklaması - Son Dakika
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Destici'den Yazıcıoğlu Soruşturması Açıklaması

Destici\'den Yazıcıoğlu Soruşturması Açıklaması
28.06.2026 19:16
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Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü araştıran yeni sürecin birkaç ay içinde sonuçlanacağını duyurdu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma hakkında, "Sıkı bir çalışma var, inşallah bu sefer çok fazla beklemeyeceğiz. Birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde yeni soruşturma sürecinin sonuçları Türk toplumuyla paylaşılacak ya da toplum neler yapıldığını görecek." dedi.

Destici, Sivas'ta Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfının yeni hizmet binasının açılışında, BBP'lilerin ve Alperenlerin gönüller yapmakla mükellef olduğunu söyledi.

BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyasının Kahramanmaraş'tan Ankara'ya devredildiğini anımsatan Destici, "Sıkı bir çalışma var, inşallah bu sefer çok fazla beklemeyeceğiz. Birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde yeni soruşturma sürecinin sonuçları Türk toplumuyla paylaşılacak ya da toplum neler yapıldığını görecek." diye konuştu.

Şüphelerin ortada durduğu sürece olaya kaza demediklerini vurgulayan Destici, "İnşallah tüm şüpheler ortadan giderilip, aydınlatılıp bu işte kusuru ve kastı olanlar hukuk önünde her türlü hesabı verene kadar da mücadelemiz devam edecektir." dedi.

Destici, "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinerek, terör örgütü PKK'nın şartsız, pazarlıksız ve müzakeresiz tüm unsurlarıyla silah bırakması ve kendisini feshetmesi gerektiğini ifade etti.

Milletin birliğini, devletin varlığını, ülkenin bayrağını, marşını ve kimliğini kabul etmeyenlerin vatan düşmanı olduğunu belirten Destici, bunların karşısında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Şaklabanlara, şarlatanlara asla müsaade edilmemelidir"

Bir stand-up gösterisinde dini ve milli değerlerin aşağılandığına dikkati çekerek buna tepki gösteren Destici, şunları kaydetti:

"Sen benim inancımla benim Allah'ımla, kutsal kitabımla, Peygamberimle ilgili mizah yapamazsın. Onu eğlence haline getiremezsin, onu hafife alamazsın, onunla alay edemezsin. Sen kimsin, senin bir inancın yok mu? Bari inancın yok, bu ülkenin yüzde 99'u Müslüman, saygılı, edepli, ahlaklı olacaksın. Sen Salman Rüşdi mi olmak istiyorsun? O zaman belanı bulursun. Bu Müslüman Türk milleti ve özellikle de Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları BBP'liler, Alperenler var olduğu sürece ne Cenab-ı Hakk'a, ne sevgili Peygamberimize, ne kutsal kitabımıza el uzatamazsınız, onu alay ve mizah konusu, stand-upınızın bir aleti haline getiremezsiniz. Buradan uyarıyoruz ve savcılarımızı göreve davet ediyoruz. Millet arasında kin, nefret ve ayrımcılık oluşturan bu tip sözde stand-upcı ama özde şaklabanlara, şarlatanlara asla müsaade edilmemelidir. Maalesef Türkiye'de şöyle bir grup var, birisi Türklük'le, İslam'la, Allah'la, kitapla, Peygamberle, ülkenin seçilmiş siyasetçileriyle eğlendiği zaman hoşlarına gidiyor. Biz orada eğlenilecek bir şey göremiyoruz, tam tersine çok kızgın ve öfkeli olduğumuzu açıkça söylüyoruz. Kimse Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya yeltenmesin, haddini bildiririz."

"Bizim en büyük zenginliğimiz inancımızdır"

Destici, 8 Temmuz'da İstanbul'a geleceği duyurulan LGBT temalı kruvaziyer gemisine de tepki göstererek, "İçinde binlerce LGBT'linin olduğu bir turistik gemi İstanbul'a demirlemek istiyor. Binlerce LGBT'li birey gelecek, İstanbul sokaklarında gezecek. Bu cesarete bakabilir misiniz ama İçişleri Bakanımız ve Valiliğimiz buna müsaade etmedi, kendilerini tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı çevrelerin bunun yasaklandığı şeklinde duyuru yaptığını belirten Destici, "Bu bir yasak değildir, tam tersine Türk-İslam değerlerine ve Müslüman Türk toplumuna, özellikle gençlerimize sahip çıkmadır. İstiyorlar ki biz ülkeyi açalım, bırakalım çocuklarımızı da gençlerimizi de onlara verelim. İstiyorlar ki bu ülkeden İslam'ı da, Türklüğü de silsinler ve yeni kukla bir devlet ya da topluluk oluştursunlar. Bu bizim felaketimiz olur. Bizim en büyük zenginliğimiz inancımızdır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Destici, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Kültür, Sivas, LGBT, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici'den Yazıcıoğlu Soruşturması Açıklaması - Son Dakika

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