Destici, ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında Atatürk'ü andı - Son Dakika
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Politika

Destici, ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında Atatürk'ü andı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ncı yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

09.11.2024 19:59
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86'ncı yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

BBP Genel Başkanı Destici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk tarihine 2 büyük ve silinmez iz bıraktığını belirterek, "Bunlardan 1'incisi Kurtuluş Savaşımız, diğeri Türkiye Cumhuriyeti'dir. 1'inci Dünya Savaşı'nın ardından, bin yılı aşkın süredir vatanımız olan Anadolu topraklarından, Türk varlığı silinmeye çalışıldı. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın komutanlığında zafere ulaşan Kurtuluş Savaşımız, tıpkı Malazgirt Zaferimiz gibi kadim Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarının biri olmuştur. Bunun yanında, 1 asırdır, dünyadaki tüm mazlum milletler için imkansızlıklar içinde de olsalar, inanmış toplulukların, kendilerinden katbekat fazla düşmanı mağlup edebileceğinin, imkansız gibi görünen zorlukları aşabileceklerinin en görkemli örneklerinden biri, dünyadaki tüm mazlum milletler için bir ilham ve umut kaynağı olmuştur. Milletimizin bugün hür ve bağımsız olarak yaşamasının, geleceğe umut ve güvenle bakmasının en büyük teminatı ise vatandaşını, mensup olduğu etnik kökene, bölgeye, mezhebe göre ayırmadan koruyan, hizmet götüren, ona elini uzatan, Anayasa'sında yer alan 'Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür' hükmüyle, hepimizin eşit olarak vatandaşlık haklarından yararlanmamızı sağlayan Atatürk'ün liderliğinde, milletimizle birlikte, 'Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' cümlesiyle inşa ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti devletidir" ifadelerini kullandı.

Destici, devamında şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'na ve Türkiye'ye düşman olanların; Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmaya, ülkemizi parçalamaya, milletimizi bölmeye, milletimizin kardeşliğini yok etmeye çalışanların, dün aynı suçları işleyenlerin izini takip ettiklerini söyledikleri, aynı hainleri bayraklaştırmaya çalıştıkları günlerde; milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne, Cumhuriyetimize, kardeşliğimize, istikbalimize ve istiklalimize son nefes ve son fert kalana kadar sahip çıkacağımız kararlılığıyla Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna kanlarıyla hayat veren şehitlerimizi, gazilerimizi, saygıyla ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici, ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında Atatürk'ü andı - Son Dakika

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