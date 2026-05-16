Destici: Türk Bayrağı Olmadan Vatandaş Olunamaz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Eline Türk bayrağı almayan kim olursa olsun bu milletin parçası olamaz, bu devletin vatandaşı dahi olamaz. 'Hangi bayrağı eline alıyorsan ya da hangi bayrak özlemi çekiyorsan git orada yaşa, benim memleketimi kirletme, karıştırma.' diyoruz." ifadesini kullandı.

Destici, partisinin Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Sakarya 12. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentte partilerinin kazandığı iki ilçede belediyelerin her alanda çalışmalarını başarılı şekilde yürüttüğünü söyledi.

Terör ve şiddetin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Destici, "Terör ve şiddet içermeyen, terör ve şiddeti desteklemeyen her düşünceye saygılıyız ama terör örgütünün gölgesi altında hiç kimse benim devletime, ülkeme, milletime parmak sallayamaz, o parmağı kırarız." dedi.

Destici, Nevruz ve Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi kutlamalarına değinerek şöyle devam etti:

"Nevruz kutlamaları yapıyorlar, 10 binlerce kişi katılıyor, bir kişinin elinde Türk bayrağı yok. Takım Süper Lig'e yükseldiği için gösteri yapıyorlar, bir kişinin elinde Türk bayrağı yok. Ey hainler topluluğu, hangi devletin vatandaşısınız, hangi milletin mensubusunuz? Ay yıldızlı al bayrağı elinize almaktan neden imtina ediyorsunuz? Her gün bir şey yapıyorlar. Elbette sessiz kalmayacağız, hak ettikleri cevabı verdik, vermeye devam edeceğiz. PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, yarın birçok il ve ilçede 'Barış İçin Adım At' yürüyüşü yapacakmış. Sen önce vatan için adım at. O yürüyüşü Türk bayraklarıyla yap, ondan sonra devletten, Meclisten, bizden adım bekle. Sen eline Türk bayrağı almadığın sürece seninle ne barış ne kardeşlik ne de dostluk olur. Eline Türk bayrağı almayan kim olursa olsun bu milletin parçası olamaz, bu devletin vatandaşı dahi olamaz. 'Hangi bayrağı eline alıyorsan ya da hangi bayrak özlemi çekiyorsan git orada yaşa, benim memleketimi kirletme, karıştırma.' diyoruz."

"Sessiz kalınması halinde bugün talep edilenden yarın daha fazlasının isteneceğini, bu işin bölünmeye kadar gidebileceğini" söyleyen Destici, "Bunlar maşa. Türkiye'yi bölmek isteyenler bunları 40 yıldır maşa olarak kullanıyor ve bugün de maşalık yapmaya devam ediyor. Ölçümüz belli, devlet, millet, ülke, ezan ve bayrak. Yoksa bizim kimsenin etnik kökeniyle, mezhebiyle, anlayışıyla hiç hesabımız olmadı, olmaz." ifadesini kullandı.

"Çetelerin kökünü kazımak gerekir"

Akran zorbalığı ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin konulara değinen Destici, "Bununla ilgili Meclis'te birtakım yasal düzenlemeler yapıldı ama maalesef bu düzenlemeler tam beklentileri karşılayabilmiş değil. Onun için çok netiz." dedi.

Destici, bireysel hadiselerden bahsetmediklerini, çocukları ailesinden koparıp tamamen kendi kontrolüne alıp suç işleten çetelerden bahsettiğini dile getirerek, "Bunlarla ilgili yapılacak iki şey vardır. Yasa çıkacak, suç işleyen çeteler tarafından kullanılanlar 18 yaş altı da olsa akıl baliğ olmuşsa yani 14 yaşını geçmişse büyükler gibi cezalandırılmalıdır. Daha önemlisi bataklığı kurutmaktır. Onun için de bu çetelerin kökünü kazımak, bunlara asla müsamaha göstermemek gerekir. Son dönemde hem çıkan yasalar hem de İçişleri ve Adalet bakanlıklarının ortak çalışmaları hepimizin gözünün önünde cereyan etmektedir."

Bahis meselesine de asla müsamaha gösterilmemesi gerektiğini, bunun "yasalı" ya da "gayriyasalı" olmadığını, bu konuda BBP olarak çok net olduklarını belirten Destici, "Devletimiz bahsin tamamını yasaklamalıdır." dedi.

Destici, millet BBP'ye yetki verdiğinde yasal, gayriyasal, yurt içi ve yurt dışı bahisleri yasaklayacaklarını dile getirerek, "Bu, aile hayatımızı da mahvetmektedir, yuvalar yıkılmaktadır. Aile olmazsa toplum olmaz, toplum olmazsa millet olmaz, millet olmazsa devlet olmaz. Bir milletin, topluluğun devleti yoksa o millet güvenlik altında, özgür ve bağımsız değildir. Huzur ve refah içinde asla yaşayamaz. Onun için aile, toplumun, milletin ve devletin başlangıç noktasıdır. Türk milletini tarih boyunca güçlü kılan ailedir." diye konuştu.

Aile yapısının korunmasının önemine işaret eden Destici, "LGBT ile aileye saldırdılar, sapkınlıkları topluma dayattılar. Yetmedi, evlilik dışı hayatları özendirdiler. Evlilikten insanlarımızı ve gençlerimizi soğuttular ve maalesef bunda da başarılı oldular. Çocuk sayısı aile başına 3'ün üzerindeyken bugün 1,4'lere gerilemiş vaziyette." ifadesini kullandı.

Destici, evlenen gençlere yapılan desteklerin artırılması ve hibe olarak verilmesi gerektiği görüşünü dile getirerek, "3 çocuk sahibi olan her kadınımıza mutlaka ama mutlaka düzenli maaş bağlanmalıdır. Çalışan çocuklu kadınlarımız işe 1 saat geç gitmeli ve 1 saat erken çıkmalıdır. İşe alımlarda özellikle kamuda memur ya da işçi, liyakat ve ehliyet eşitliği arasında evli olanlar tercih edilmeli yoksa nasıl evliliğe özendireceğiz? Evlilerden de çocuklu olanlar tercih edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Emekli maaşının ve asgari ücretin düşük olduğunu söyleyen Destici, bunların yükseltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kongrede, tek listeyle aday olan Turan Yıldırım yeniden İl Başkanlığına seçildi.