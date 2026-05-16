Destici: Türk Bayrağı Olmadan Vatandaş Olunamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici: Türk Bayrağı Olmadan Vatandaş Olunamaz

Destici: Türk Bayrağı Olmadan Vatandaş Olunamaz
16.05.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Destici, Türk bayrağı taşımayanların millete ait olamayacağını vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Eline Türk bayrağı almayan kim olursa olsun bu milletin parçası olamaz, bu devletin vatandaşı dahi olamaz. 'Hangi bayrağı eline alıyorsan ya da hangi bayrak özlemi çekiyorsan git orada yaşa, benim memleketimi kirletme, karıştırma.' diyoruz." ifadesini kullandı.

Destici, partisinin Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Sakarya 12. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentte partilerinin kazandığı iki ilçede belediyelerin her alanda çalışmalarını başarılı şekilde yürüttüğünü söyledi.

Terör ve şiddetin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan Destici, "Terör ve şiddet içermeyen, terör ve şiddeti desteklemeyen her düşünceye saygılıyız ama terör örgütünün gölgesi altında hiç kimse benim devletime, ülkeme, milletime parmak sallayamaz, o parmağı kırarız." dedi.

Destici, Nevruz ve Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi kutlamalarına değinerek şöyle devam etti:

"Nevruz kutlamaları yapıyorlar, 10 binlerce kişi katılıyor, bir kişinin elinde Türk bayrağı yok. Takım Süper Lig'e yükseldiği için gösteri yapıyorlar, bir kişinin elinde Türk bayrağı yok. Ey hainler topluluğu, hangi devletin vatandaşısınız, hangi milletin mensubusunuz? Ay yıldızlı al bayrağı elinize almaktan neden imtina ediyorsunuz? Her gün bir şey yapıyorlar. Elbette sessiz kalmayacağız, hak ettikleri cevabı verdik, vermeye devam edeceğiz. PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, yarın birçok il ve ilçede 'Barış İçin Adım At' yürüyüşü yapacakmış. Sen önce vatan için adım at. O yürüyüşü Türk bayraklarıyla yap, ondan sonra devletten, Meclisten, bizden adım bekle. Sen eline Türk bayrağı almadığın sürece seninle ne barış ne kardeşlik ne de dostluk olur. Eline Türk bayrağı almayan kim olursa olsun bu milletin parçası olamaz, bu devletin vatandaşı dahi olamaz. 'Hangi bayrağı eline alıyorsan ya da hangi bayrak özlemi çekiyorsan git orada yaşa, benim memleketimi kirletme, karıştırma.' diyoruz."

"Sessiz kalınması halinde bugün talep edilenden yarın daha fazlasının isteneceğini, bu işin bölünmeye kadar gidebileceğini" söyleyen Destici, "Bunlar maşa. Türkiye'yi bölmek isteyenler bunları 40 yıldır maşa olarak kullanıyor ve bugün de maşalık yapmaya devam ediyor. Ölçümüz belli, devlet, millet, ülke, ezan ve bayrak. Yoksa bizim kimsenin etnik kökeniyle, mezhebiyle, anlayışıyla hiç hesabımız olmadı, olmaz." ifadesini kullandı.

"Çetelerin kökünü kazımak gerekir"

Akran zorbalığı ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin konulara değinen Destici, "Bununla ilgili Meclis'te birtakım yasal düzenlemeler yapıldı ama maalesef bu düzenlemeler tam beklentileri karşılayabilmiş değil. Onun için çok netiz." dedi.

Destici, bireysel hadiselerden bahsetmediklerini, çocukları ailesinden koparıp tamamen kendi kontrolüne alıp suç işleten çetelerden bahsettiğini dile getirerek, "Bunlarla ilgili yapılacak iki şey vardır. Yasa çıkacak, suç işleyen çeteler tarafından kullanılanlar 18 yaş altı da olsa akıl baliğ olmuşsa yani 14 yaşını geçmişse büyükler gibi cezalandırılmalıdır. Daha önemlisi bataklığı kurutmaktır. Onun için de bu çetelerin kökünü kazımak, bunlara asla müsamaha göstermemek gerekir. Son dönemde hem çıkan yasalar hem de İçişleri ve Adalet bakanlıklarının ortak çalışmaları hepimizin gözünün önünde cereyan etmektedir."

Bahis meselesine de asla müsamaha gösterilmemesi gerektiğini, bunun "yasalı" ya da "gayriyasalı" olmadığını, bu konuda BBP olarak çok net olduklarını belirten Destici, "Devletimiz bahsin tamamını yasaklamalıdır." dedi.

Destici, millet BBP'ye yetki verdiğinde yasal, gayriyasal, yurt içi ve yurt dışı bahisleri yasaklayacaklarını dile getirerek, "Bu, aile hayatımızı da mahvetmektedir, yuvalar yıkılmaktadır. Aile olmazsa toplum olmaz, toplum olmazsa millet olmaz, millet olmazsa devlet olmaz. Bir milletin, topluluğun devleti yoksa o millet güvenlik altında, özgür ve bağımsız değildir. Huzur ve refah içinde asla yaşayamaz. Onun için aile, toplumun, milletin ve devletin başlangıç noktasıdır. Türk milletini tarih boyunca güçlü kılan ailedir." diye konuştu.

Aile yapısının korunmasının önemine işaret eden Destici, "LGBT ile aileye saldırdılar, sapkınlıkları topluma dayattılar. Yetmedi, evlilik dışı hayatları özendirdiler. Evlilikten insanlarımızı ve gençlerimizi soğuttular ve maalesef bunda da başarılı oldular. Çocuk sayısı aile başına 3'ün üzerindeyken bugün 1,4'lere gerilemiş vaziyette." ifadesini kullandı.

Destici, evlenen gençlere yapılan desteklerin artırılması ve hibe olarak verilmesi gerektiği görüşünü dile getirerek, "3 çocuk sahibi olan her kadınımıza mutlaka ama mutlaka düzenli maaş bağlanmalıdır. Çalışan çocuklu kadınlarımız işe 1 saat geç gitmeli ve 1 saat erken çıkmalıdır. İşe alımlarda özellikle kamuda memur ya da işçi, liyakat ve ehliyet eşitliği arasında evli olanlar tercih edilmeli yoksa nasıl evliliğe özendireceğiz? Evlilerden de çocuklu olanlar tercih edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Emekli maaşının ve asgari ücretin düşük olduğunu söyleyen Destici, bunların yükseltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kongrede, tek listeyle aday olan Turan Yıldırım yeniden İl Başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: Türk Bayrağı Olmadan Vatandaş Olunamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:58:31. #7.13#
SON DAKİKA: Destici: Türk Bayrağı Olmadan Vatandaş Olunamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.