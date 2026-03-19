Destici, Yazıcıoğlu\'nun kabrini ziyaret etti

19.03.2026 15:30
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan Bayramı arifesinde BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

BBP lideri Destici, beraberindeki divan üyeleri ile Tacettin Dergahında bulunan partisinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti. Destici ve partililer, Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bıraktı. Ardından, Yazıcıoğlu'nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Destici, burada yaptığı konuşmada, "Kurucu Genel Başkanımız, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızın şehadetinin 17'nci yılında bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun, makamı ali olsun. Biz ve Müslüman Türk milleti, Türk dünyası, İslam dünyası hepimiz ondan razıydık. Bunu şehadetiyle, vefatıyla birlikte gördük, bu tezahür etti. Cenab-ı Hak da ondan razı olsun inşallah. Cennetinin en güzel köşesinde Peygamber Efendimizin Liva-ül hamd sancağının altında onu inşallah ahirete kadar bizlerle buluşuncaya kadar güzel bir şekilde orada bulunmasını niyaz ediyoruz, dua ediyoruz. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde 'Kişi sevdiğiyle beraberdir' diyor. Ben ve arkadaşlarım ve Müslüman Türk milleti şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu çok sevdi. İnşallah bu sevginin bir karşılığı olarak da ahiret hayatında birlikte olacağımıza biz kalpten iman ediyoruz ve inanıyoruz. Kendisini bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Bir kez daha şehadeti kabul olsun. Biz kendisini rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Biz, bize emanet ettiği bayrağı, partisini, ocağını ayakta tutarak daha da güçlendirerek hem Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun hem de hepimizin davası olan İlahi Kelimetullah için Nizam-ı Alem davasında yürümeye devam ediyoruz. Bunun için Büyük Birlik Partisi, Alperen Ocakları bu Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve hepimizin inandığı değerlerden taviz vermeden yoluna devam edecek. İnşallah onun bir hedefi daha vardı, o da milletin muktedir iktidarını gerçekleştirmek. Darbesiz bir Türkiye, milli iradenin ve demokrasinin tam olarak, hukukun tam olarak yaşatıldığı, üstünlerin değil hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu ve kimsenin yatağa aç girmediği bir Türkiye hayal ediyordu. Yine aynı şekilde başı açığıyla başı kapalısının, doğulusuyla batılısının, Kürdü, Türkmeni, Alevisi, Sünnisi hepsinin kardeşçe yaşadığı bir Türkiye arzu ediyordu. Aslında bu arzusu büyük oranda gerçekleşmiş oldu. Bundan sonra da biz bu mücadelenin yolcusu olmaya, bayrakçısı olmaya devam edeceğiz. İslam alemindeki tüm Müslüman kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum, Ramazan Bayramınız mübarek olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
