Destici'ye canlı yayında açıkça soruldu: Meclis'te olmayacaksınız, başka bir görev alacak mısınız? - Son Dakika
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Destici'ye canlı yayında açıkça soruldu: Meclis'te olmayacaksınız, başka bir görev alacak mısınız?

26.05.2023 20:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. turu kazanması halinde 14 Mayıs seçimlerinde Meclis dışında kalan BBP lideri Mustafa Destici'ye cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini vereceği iddia ediliyordu. Destici'ye katıldığı canlı yayında "Meclis'te olmayacaksnız, başka bir görev alacak mısınız?" diye soruldu. Pazarlık ittifakı kurmadıklarını belirten Destici, "Biz ne milletvekilliği ne de bakanlık pazarlığı yapmadık. Bizim şu andaki bütün motivasyonumuz 2. tur seçiminde Sayın Erdoğan'ın kazanması" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"BAŞK BİR GÖREV ALACAK MISINIZ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. turu kazanması halinde 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde Meclis dışında kalan Destici'ye cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini vereceği iddia ediliyordu. Destici'ye katıldığı canlı yayında "Meclis'te olmayacaksınız, başka bir görev alacak mısınız?" diye soruldu. Destici, pazarlık ittifakı olmadıklarını ve bu tür konuları gündemlerine almadıklarını söyledi.

"ERDOĞAN'IN KAZANMASI İÇİN SAHADAYIZ"

Destici, "Bizim ittifakımız bir pazarlık ittifakı değil. Biz ne milletvekilliği ne de bakanlık pazarlığı yapmadık. Bizim şu andaki bütün motivasyonumuz pazar günü gerçekleştirilecek 2. tur seçiminde Sayın Erdoğan'ın kazanması için sahadayız ve gayret göstermeye devam ediyoruz. Gündemimiz bu. Dolayısıyla biz bu tür konuları gündemimize hiç almadık." dedi.

BBP KAÇ OY ALMIŞTI?

BBP 14 Mayıs seçimlerine yüzde 3 hedefi ile girmişti. Ancak sandıktan beklenen sonuç çıkmadı. BBP 527 bin 407 oy alarak yüzde 0,99'da kaldı. Böylece Destici'nin partisi Meclis dışında kaldı.

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Destici'ye canlı yayında açıkça soruldu: Meclis'te olmayacaksınız, başka bir görev alacak mısınız? Destici'ye canlı yayında açıkça soruldu: Meclis'te olmayacaksınız, başka bir görev alacak mısınız?

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Son Dakika Politika Destici'ye canlı yayında açıkça soruldu: Meclis'te olmayacaksınız, başka bir görev alacak mısınız? - Son Dakika


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