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DEVA Lideri'nden cemevine gelen elektrik faturasına tepki: Bu ayrımcılıktır! - Son Dakika

DEVA Lideri'nden cemevine gelen elektrik faturasına tepki: Bu ayrımcılıktır!

05.02.2022 23:32
DEVA Lideri'nden cemevine gelen elektrik faturasına tepki: Bu ayrımcılıktır!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Garip Dede Cemevi'ne gönderilen yüksek tutarlı elektrik faturasına tepki gösterdi. CK Boğaziçi Elektrik tarafından düzenlenen 30 bin liralık faturanın hazine tarafından ödenmesi gerektiğine işaret eden Babacan, cemevlerinin ayrımcılığa maruz kaldığına vurgu yaptı.

İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'ne 30 bin 60 TL elektrik ve 11 bin 847 TL doğal gaz faturası geldi. CK Boğaziçi Elektrik tarafından düzenlenen elektrik faturasının 'tüketici grubu/sınıfı' kategorisinde 'ticarethane tarifesi' yazdığı görüldü.

ALEVİ DEDESİ FIRAT: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Garip Dede Dergâhı Vakfı Başkanı Celal Fırat, cemevlerinin 'ticarethane' sayılarak dergahlarına gönderilen 30 bin liralık elektrik faturasına tepki gösterdi. Fırat, " Türkiye'de gerçekten Alevilere yapılan bu muameleyi bir zül olarak görüyoruz. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bu ülkedeki eşit yurttaşlık felsefesindeki herkesin buna tepki koyması lazım. Esasında bizim meselemiz bir fatura meselesi değil, bu bir hak arayışın meselesi. Devlet her anlamda bizi eşit yurttaş olarak görmüyor" dedi.

ALİ BABACAN: HAZİNE KARŞILAMALIDIR

DEVA Partisi Genel Başkanı söz konusu faturayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada faturanın hazine tarafından ödenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

DEVA Lideri'nden cemevine gelen elektrik faturasına tepki: Bu ayrımcılıktır!

Babacan, "Garip Dede Cemevini geçtiğimiz ay ziyaret etmiştim. Kendilerine bu ay fahiş bir elektrik faturası geldiğini öğrendim. Cemevlerinin elektrik gideri hazine tarafından karşılanmalıdır. Şu andaki uygulama ayrımcılıktır." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika DEVA Lideri'nden cemevine gelen elektrik faturasına tepki: Bu ayrımcılıktır! - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Lideri'nden cemevine gelen elektrik faturasına tepki: Bu ayrımcılıktır! - Son Dakika
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