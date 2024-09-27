DEVA Partisi 2. Olağan Kongresi 12 Ekim'de

Politika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) 2. Olağan Büyük Kongresi, 12 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkanlığını Ali Babacan'ın yaptığı DEVA Partisi, Büyük Kongre kararı aldı.

Hazırlıkları devam eden kongrenin tarihi, 12 Ekim Cumartesi günü olarak belirlendi.

Bir otelde gerçekleştirilecek kongrede, mevcut başkan Babacan'ın yeniden aday olacağı bildirildi.