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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Adana ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Adana ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'nın Karaisalı, Sarıçam, İmamoğlu, Kozan ve Yumurtalık ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi. Babacan, ilçelerde partisinin belediye başkan adaylarıyla bir araya gelerek esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi ve vatandaşları selamladı. Ayrıca Babacan, yerel seçimlere doğru gidildiğini belirterek, partisinin adaylarını açıklamaya devam edeceklerini ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Adana ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi
09.01.2024 - 20:19,
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'nın Karaisalı, Sarıçam, İmamoğlu, Kozan ve Yumurtalık ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Babacan, Karaisalı ilçesinde, partisinin Karaisalı Belediye Başkan adayı Ayhan Avcı ile esnafı ziyaret etti.

Partisine oy isteyen Babacan, daha sonra merkez Sarıçam ilçesine geçti.

İlçe girişinde karşılanan Babacan, otobüsle partisinin Sarıçam Belediye Başkan adayı Cengiz Yalman ile tur attı, vatandaşları selamladı.

Babacan, daha sonra İmamoğlu ilçesine geçti. Partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını gerçekleştiren Babacan, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Kozan ilçesine geçen Babacan, otobüsle partisinin Kozan Belediye Başkan adayı Veli Küçük ile kentte tur attı, vatandaşları selamladı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Babacan, Kozan'ın en güzel ilçelerden biri olduğunu söyledi.

Yerel seçimlere doğru gidildiğini anımsatan Babacan, "Biz bugüne kadar Türkiye'de 125 adayımızı tespit ettik ve ilan ettik. Herhalde şimdiye kadar en çok aday açıklayan partilerden birisi biziz. Bunlar içerisinde dört tane büyükşehir, geri kalanlar ilçe ve birkaç tane de belde belediyelerimiz var. Bu ay sonunda bir grup belediye başkan adaylarımızı daha açıklayacağız. Türkiye'nin dört bir köşesinde kendi adaylarımızla seçimlere girmenin hazırlığı içerisindeyiz." diye konuştu.

Babacan, daha sonra Yumurtalık ilçesine geçerek, otobüsle partisinin Yumurtalık Belediye Başkan adayı Uğur Karataş ile tur attı, vatandaşları selamladı.

Partisinin ilçe başkanlığını da ziyaret eden Babacan, partililerle bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: AA
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