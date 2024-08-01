DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Adıyaman'da Belediyeleri Ziyaret Etti

Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adıyaman'da partisinin ilçe ve belde belediyelerini ziyaret etti.

Babacan, Çelikhan Belediye Başkanı Mahmut Şahin'i makamında ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Babacan, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerin üzerinden 4 ay geçtiğini, Çelikhan'ın ve Suvarlı beldesinin layık olduğu yere gelmesi için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Partisinin yapılacak büyük kongresi sonrasında parti içi eğitime ağırlık vereceklerini aktaran Babacan, Türkiye genelinde DEVA Partisi teşkilatlarının hep beraber söylem birliği içerisinde çalışacağını ifade etti.

Çelikhan ilçesinde tütün üreticilerinin sorunlarını dinlediğini aktaran Babacan, "Üreten, alın teriyle, bileğinin gücüyle üretim yapan herkesin desteklenmesi gerekirken maalesef tütün üretiminin gittikçe zorlaştığını, adeta engellenmeye çalışıldığını, yüksek vergilerle ya da yersiz denetimlerle baskı altına alınmaya çalışıldığını burada bizzat yerinde görmüş oldum." dedi.

Enflasyonun düşürülmesi için özellikle çiftçiye destek verilmesi gerektiğini dile getiren Babacan, "Bizim tarım eylem planımız ortada. Çiftçimizin gübre maliyetinin yarısını devlet karşılamalı dedik. Biz iş başına gelince karşılayacağız dedik. Yem maliyetinin yarısını devlet karşılamalı dedik. Çiftçimiz eğer mazot tüketiyorsa bu mazottan vergi alınmamalı, çiftçimizin mazot içindeki ödediği vergi mutlaka aynen iade edilmelidir." diye konuştu.

Babacan, daha sonra Besni ilçesine bağlı Suvarlı Belde Belediye Başkanı Haydar Sert'i makamında ziyaret etti, partililerle buluştu.

Esnaf ziyaretinde de bulunan Babacan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.