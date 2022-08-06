Babacan: Bu ülkede sadece ekonomik kriz yok, Kürt sorunu da var - Son Dakika
Üye Girişi

Babacan: Bu ülkede sadece ekonomik kriz yok, Kürt sorunu da var

06.08.2022 15:01
Babacan: Bu ülkede sadece ekonomik kriz yok, Kürt sorunu da var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu ülkede sadece ekonomik krizi yok, Kürt sorunu da var. Ben buradan Erdoğan'a ve Bahçeli'ye sesleniyorum.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu ülkede sadece ekonomik krizi yok, Kürt sorunu da var. Ben buradan Erdoğan'a ve Bahçeli'ye sesleniyorum. Ankara'dan oturup Kürt sorunu yok demekle Kürt sorunu bitmiyor" dedi.

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ve beraberindekiler STK başkanları ve muhtarlarla ilçe merkezindeki bir otelde kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıdan sonra seçim otobüsü ile şehir merkezinden geçen Babacan, halkı selamladıktan sonra ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı. Babacan burada yaptığı konuşmada çiftçilerin sıkıntısı ve ekonomik sorunlara değindi. Babacan, "İlk çözüm planımızın tarım alanında olduğunu açıkladık. Çiftçiye gübre ve yem ücretinin yarısını biz karşılayacağız. Ülke iyi yönetilmiyor. Merkez bankasının arka kapısından 190 milyar doları gizli saklı sattılar. Ondan sonra memleket dövize muhtaç hale geldi. Tarımda toprağı su ile buluşturacağız, başka çaresi yok bunun. Toprak su ile buluştuğunda çiftçinin verimi artıyor. Kanal İstanbul' un üçte biri parasıyla bütün Türkiye'deki sulama alanlarının tamamı bitirilir. Biz her alanda çiftçimizin yanında olacağız. Bu ülkede sadece ekonomik krizi yok, Kürt sorunu da var. Ben buradan Erdoğan'a ve Bahçeli'ye sesleniyorum. Ankara' dan oturup Kürt sorunu yok demekle Kürt sorunu bitmiyor. Kürt sorunu var mı, yok mu gelin burada Ercişlilere sorun" dedi.

Parti binasının açılışı sırasında Ali Babacan'ın yanına gelen bir kişi, "Dinimize saldıranlar ile birliktesiniz, Zilan katliamında 18 bin vatandaşımızı katleden CHP zihniyeti ile birliktesiniz" diye tepki gösterdi. Babacan ise, "Kardeşim 20- 30 sene öncekiler gibi konuşuyorsun. Sen bir gençleri dinle. Sen bir arkanı dön buradaki gençleri dinle" diye karşılık verdi.

Babacan ve beraberindekiler, açılış sonrası karayoluyla Van'a hareket etti.


YORUMLAR
500
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ağrı'da parti binasının açılışına katıldı DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ağrı'da parti binasının açılışına katıldı DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Muş'ta ziyaretlerde bulundu DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Muş'ta ziyaretlerde bulundu
Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Babacan: Bu ülkede sadece ekonomik kriz yok, Kürt sorunu da var - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:43 Galatasaray'dan transfer sezonunun bombaları geldi! Mertens ve Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor
14:29 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacağı rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
14:12 Kim Kardashian, 13 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı
13:37 KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı! 3 soru birebir aynı, 10 soru ise benzer çıktı
13:37 Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:29 Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:50 21 yaşındaki genç, doğum gününde geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybetti
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 15:01:42. #1.11#
SON DAKİKA: Babacan: Bu ülkede sadece ekonomik kriz yok, Kürt sorunu da var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement