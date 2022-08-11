İzinsiz konuşma yapmak isteyen Ali Babacan'ı engelleyen polisler, amirleriyle görüştükten sonra gerginlik sona erdi

Vatandaş ve esnafla buluşmalarını sürdüren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son olarak Denizli'ye gitti. Babacan, Denizli'deki temaslarının yanı sıra vatandaşlarla bir araya geldi.

KALABALIĞA KONUŞMAK YAPMAK İSTEDİ

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Kültür Merkezi önünde stant kuran DEVA partililer halka aşure dağıttı. Bu sırada toplanan kalabalığa konuşma yapmak isteyen Babacan ise polis engeliyle karşılaştı.

OTOBÜSÜN ÇEKİLMESİNİ SÖYLEDİLER

Sadece stant kurulup, aşure dağıtımı yapılacağının beyan edildiğini ve iznin bu yönde alındığını söyleyen polis, parti otobüsünün bölgeden çekilmesini istedi.

PARTİLİLERLE POLİS ARASINDA GERGİNLİK

Polisin müdahalesinin ardından DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Konuşma için bildirimde bulunulmadığını belirten polisler, alınan izni görmek istedi.

"SADECE STANT AÇMAK İÇİN İZİN VAR"

Görevli polisler izni inceledikten sonra; "Sadece stant açmak için talebiniz var. Ben gerekli izin almadan bu etkinliğe izin veremem. Burası trafiğe kapalı bir alan. Komisyon kararıyla kapatılmış alan. Burayı izinsiz trafiğe açmıyoruz. Aşure hayrı dışında başka bir etkinlik söz konusu değil. Stant dışında bir izin almadıkları için itiraz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DAHA SONRA İZİN VERİLDİ, BABACAN KONUŞMASINI YAPTI

DEVA Partili Şahin ise polise "Hangi izinden bahsediyorsunuz. Biz size bildirim yükümlülüğümüzü yerine getirdik. Biz otobüsten konuşmayacağız. Biz burada normal etkinliğimizi yapacağız" diye cevap verdi. Tartışmanın ardından olay yerinde görevli polisler üstleri ile görüştükten sonra etkinliğin yapılmasında bir sakınca olmadığını belirterek izin verdi. Daha sonra Babacan kürsüye çıkarak konuşmasını yaptı.