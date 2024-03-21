DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Hatay'da seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Hatay'da seçim çalışmalarına devam ediyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Hatay\'da seçim çalışmalarına devam ediyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'ın İskenderun Arsuz, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. İskenderun'da seçim otobüsüyle şehir turu atan Babacan, Arsuz ilçesine geçerek vatandaşlarla sohbet etti. Hassa ilçesinde partisinin seçim ofisini ziyaret eden Babacan, Kırıkhan ilçesinde de vatandaşları selamladı.

21.03.2024 19:23  Güncelleme: 19:27
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'ın İskenderun Arsuz, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Babacan, İskenderun'da seçim otobüsüyle şehir turu atarak vatandaşları selamladı.

Daha sonra seçim otobüsüyle Arsuz ilçesine giden Babacan, yolda kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Hassa ilçesinde partisinin seçim ofisini ziyaret eden Babacan, burada partililerle görüştü.

Babacan, son olarak Kırıkhan ilçesinde de seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Hatay'da seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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