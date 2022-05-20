DEVA Partisi GMYK üyeleri, Kayseri'yi ziyaret etti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu (GMYK) üyeleri, Kayseri'de partililerle bir araya geldi.

Parti binasında düzenlenen programa, Genel Başkan yardımcıları İdris Şahin, Abdurrahman Bilgiç ve Hasan Karal ile İl Başkanı Metin Özkaya ve partililer katıldı.

Şahin, burada yaptığı açıklamada, partilerinin 2 yıl önce kurulduğunu hatırlattı.

Yarın, Gaziantep'te düzenlenecek miting için yola çıktıklarını belirten Şahin, öncesinde Kayseri'ye uğrayıp selamlaşmak istediklerini ifade etti.

Partinin kurulduğu günden itibaren 81 il ve 732 ilçede teşkilatlanmalarını tamamladıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bir kısım bölgede çok hızlı bir teşkilatlanma çalışmalarını gerçekleştirirken bazı bölgelerde biraz da nazlı teşkilatlanma süreci gerçekleştiriyoruz ancak adım adım, aşama aşama Türkiye'ye umut olan DEVA Partisi gittiğimiz her yerde üstüne koyarak ve katlanarak bir ilgiyle karşılanıyor. Kayseri'de başlangıçta bir kısım tercihlerde diğer hususlarda diğer bölgelere göre çok başarılı olduğumuzu söylersek hata etmiş oluruz. Kayseri'de başta düğmeyi yanlış iliklememiz söz konusu oldu. Buradaki kabahat genel merkez olarak bizlere ait. Son dönemde fevkalade bir ivmeyle teşkilatlarımızı yeni yüzlerle tanıştırıyoruz."

Konuşmanın ardından GMYK üyeleri ve partililer hatıra fotoğrafı çektirdi.