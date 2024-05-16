DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen: Kamuda tasarrufun eziyeti memura kalıyor

Politika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, tasarrufun tepeden başlaması gerektiğini ifade ederek, "Kamuda tasarrufun eziyeti memura kalıyor." dedi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomideki gidişata değinerek, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni eleştirdi.

Kamuda tasarruf paketinde samimi olunmadığını, borçların ve faiz ödemelerinin yanında "devede kulak kalacak tedbirler" uygulanacağını savunan Esen, paketin hedefinde memurların olduğunu söyledi.

Esen, tasarrufun en tepeden başlaması gerektiğini belirterek, "Sarayın günlük 15 milyonu bulduğu söylenen harcamaları ile ülkemizde özellikle yoksulluk çeken iller ve ilçelerdeki çocukların okul yemekleri, emeklilere nefes aldıracak ikramiyeleri tamamlanabilir." diye konuştu.

Türkiye'deki doğum oranlarının 2009'da binde 17,4 iken, 2023'de binde 11,2'ye gerilediğini anlatan Esen, gençlerin evlenemediğini, evlenenlerin de geçim sıkıntısıyla girdikleri kaos yüzünden boşanmaya meylettiğini dile getirdi.

Esen, 150 bin lira olarak açıklanan evlilik desteğinin yetersiz olduğunu ileri sürerek, "Velhasıl, kamuda tasarrufun eziyeti memura kalıyor. Zenginlerin çantalarının faturası emeklilere, gençlere ve çocuklara yük oluyor. Kamudaki katakulliler, gencecik öğretmen adaylarının gözündeki ışığa mal oluyor." değerlendirmesinde bulundu.